Darío Benedetto ha sido presentado como nuevo jugador del Elche. El Argentino ya disputó sus primeros minutos y fue en la derrota contra el Atlético de Madrid por 1 a 0. El delantero jugó 27 minutos y fue un partido discreto por su parte, pero intentó anotar en varias ocasiones, cosa que la defensa colchonera no le dejó.

Benedetto es socio de Christian Bragarnik en la empresa que ostenta la mayoría accionarial de la entidad ilicitana y se ha mostrado «feliz» por su llegada al conjunto franjiverde. «Creo que hay un buen proyecto. Me han recibido muy bien, hasta el punto de que parece que lleve aquí un año. Estoy comprometido con este club», afirmó.

«Conozco a mis representantes y sé por lo que apuestan. Hubo otras opciones, pero nos decidimos por el Elche. No pesó ser accionista del club, quise ser parte del proyecto. Ser accionista me lleva a tener todavía más compromiso», dijo el delantero sobre las opciones de fichar por otro equipo.

Y pese a que el Elche lleva mucho tiempo detrás del delantero, Benedetto señaló que el fichaje se «resolvió muy rápido», hasta el punto de que solo se tardó un día y medio en cerrarse.

«No me considero una estrella. Me considero uno más dentro del grupo. Las expectativas son grandes, pero espero estar a la altura», explicó el argentino sobre su situación en el equipo y sus metas.

Benedetto tiene hambre de gol y su debut como titular podría llegar este sábado a las 19:30 contra el Sevilla en el Martínez Valero, por lo que será la primera vez que la afición vea a su nuevo delantero.