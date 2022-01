El Elche ha comenzado a preparar este viernes la visita del domingo al Real Madrid en cuadro y repleto de dudas ante la gran cantidad de jugadores que sufren lesiones o están con covid. El equipo ilicitano no pudo contar este pasado jueves en la Copa del Rey con una decena de futbolistas por estos problemas, a los que se unió la ausencia de Darío Benedetto, quien ya se ha despedido de la entidad para firmar por Boca Juniors.

El chileno Enzo Roco, Pedro Bigas y el argentino Iván Marcone sufren lesiones musculares que les tendrán varias semanas fuera del equipo, mientras el delantero Lucas Boyé también sufre molestias y es duda. Además, jugadores como Omar Mascarell, Antonio Barragán, Javier Pastore y Josema Sánchez y Pablo Piatti están con covid y dependerá de su evolución y de que puedan enlazar dos pruebas negativas su presencia el domingo en Madrid. El portero Kiko Casilla, suplente en la Liga, enlazó una lesión con el covid, pero en teoría puede estar recuperado para el partido ante el que fue su equipo. A todas estas bajas se une la de los dos principales responsables del cuerpo técnico, el entrenador Francisco Rodríguez y su ayudante Jaime Ramos, también contagiados de covid.

El club ilicitano no ofrece detalles de las lesiones ni de los contagios de los componentes de su plantilla, ni tampoco de la evolución de los procesos de recuperación, por lo que no se sabrá qué jugadores están disponibles hasta el mismo domingo. El técnico asistente del primer equipo, José Ortega, confió, tras el partido de Copa, en recuperar algunos efectivos para el domingo. "Hay que apretar a la gente un poco dudosa porque luego tendremos dos semanas de parón hasta llegar al partido con el Alavés", dijo el preparador almeriense, quien pidió "un último esfuerzo" a sus jugadores. "Hay gente que puede llegar y otros que tienen que tener el ok del cuerpo. La prioridad ahora es recuperar a los que acabaron fastidiados la Copa y que podamos ir a Madrid el domingo con gente competitiva y que esté bien", explicó.