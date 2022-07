A tres semanas del comienzo de LaLiga, Francisco solo tiene un delantero en forma, Pere Milla, y tampoco es un punta nato. La preocupación empieza a ser evidente tras la recaída de Lucas Boyé de su lesión en el aductor. El argentino sufre un desgarro en una zona que no ha llegado a curarse y no tiene fecha de vuelta.

La lesión se produjo el pasado 3 de abril en el minuto 15 del Athletic de Bilbao-Elche. Desde entonces, el argentino vive un calvario con una dolencia que nunca se va del todo y que cada vez que fuerza, le molesta intensamente. En su momento, fue él mismo quien decidió no operarse y optó por un tratamiento menos agresivo. Ahora, con el inicio de la temporada encima, está claro que Boyé no podrá estar en los primeros encuentros de LaLiga. Incluso está barajando la posibilidad de pasar por el quirófano, opción que ya se plantea al no haber surtido efecto el descanso.

Si es intervenido, su baja será de en torno a tres meses. No volvería a estar en forma hasta después del parón por el mundial de Qatar, a finales de diciembre. Se perdería 16 jornadas ligueras y no estaría en un momento crucial para su equipo. Si no se opera, la vuelta podría ser antes, pero nadie puede garantizar que este hecho se produzca.

Boyé se perdió muchos partidos la temporada pasada por distintas lesiones. Primero fue el tobillo, luego el tendón de la corva, el bíceps femoral, y, posteriormente, el cuádriceps. El atacante argentino no estuvo en 14 choques de LaLiga anterior. Y ahora se ha vuelto a romper. Con el inicio de la pretemporada, la situación sigue siendo la misma que cuando finalizó el curso pasado.

Boyé es un futbolista profesional al que no se le puede poner un pero. Es un joven muy serio y disciplinado, que cuida con mimo su alimentación y su físico. Varias veces, Francisco ha destacado su calidad y hambre de gol, pero sobre todo su derroche en cada sesión de entreno y su gran profesionalidad. «Es un jugador que siempre eleva la competitividad del resto, un fuera de serie», reconocía el preparador almeriense al poco de llegar al club.

Retirada del entrenamiento

El viernes pasado volvieron a saltar las alarmas: Boyé se retiraba con antelación del entrenamiento tras volver a sentir las molestias originales en su aductor. El sábado, en el amistoso ante el Leganés, el delantero argentino ya no pudo vestirse de corto y ayer realizó carrera continua y series totalmente separado de sus compañeros.

Eze Ponce y Pastore vuelven con el grupo

Después de tres semanas de pretemporada, Eze Ponce podría empezar a trabajar con el resto de sus compañeros a partir de hoy mismo o mañana, en Algorfa. Por su parte, Javier Pastore, que sufría problemas musculares y ha estado ausente dos semanas, volvía ayer a la dinámica del grupo.

Este Elche CF necesita reforzar su línea atacante cuanto antes. En invierno se marcharon Benedetto y Lucas Pérez. En junio acabó contrato Guido Carrillo. Ahora mismo, Francisco solo tiene como delanteros a Boyé, Ponce y Pere Milla, y el último es el único que se ha mostrado bien de forma física. Francisco ha dado la alternativa al canterano Rodri Mendoza, de 17 años, que ha mostrado detalles de mucha calidad y ha enamorado a técnicos y aficionados, pero cuyo físico está aún alejado de las exigencias de Primera División.