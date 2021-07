Tras el pase de Italia a la final de la Eurocopa, Antonio Conte ha analizado en la Gazzetta dello Sport la Eurocopa de Italia, el juego de España y como no el partido que enfrentó a ambos. El técnico italiano cree que Italia es mejor selección y que fue mejor en el encuentro y por eso pasó a la final. "No tuvimos suerte con España, fuimos más completos", explicó el técnico.

"Puedes quedarte con la pelota todo el tiempo que quieras, pero si no creas, no lanzas ni anotas, no ganas", dijo el italiano sobre la posesión española de la semifinal. "Italia está en la final con todo el mérito. Porque demostró ser más completa que cualquier oponente con el que se encontró y fue capaz de manejar diferentes situaciones del juego", explica en el diario.

"Siempre he tenido un gran respeto por Luis Enrique, como técnico y como hombre, por sus valores y su obstinación. Hicieron un excelente torneo. Se ha hablado mucho sobre su posesión y dominio del juego. Pero, ¿qué significa dominar el juego y qué debería aportar? Según tengo entendido, debe conducir a acciones de gol y situaciones peligrosas para los oponentes. Y desde este punto de vista, el dominio español contra Italia no fue tan evidente", afirma el técnico.

Igualmente, cree que la selección de su país ganó a España por su propio mérito. "Italia es un hueso duro de roer porque casi nunca lo encuentras desprevenido, no te deja espacio, siempre te obliga a una solución complicada", afirma el técnico.