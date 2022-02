Que el Barça sigue siendo uno de los clubes más atractivos del mundo para cualquier futbolista es innegable. Da igual que se encuentren en una mala racha, ya que la historia y el prestigio tienen su valor en Europa. De ahí, que recientemente Mino Raiola afirmara abiertamente que Haaland abandonará el Borussia para recalar en sólo 3 clubes: Real Madrid, FC Barcelona y Manchester City.

Mientras que el Real Madrid se presume que tiene atado a Mbappé de cara a la temporada que viene y Florentino Pérez trata de convencer al noruego para que forme la mejor delantera del planeta junto al galo (y a Benzema, Vinícius...), lo cierto es que el Barça sigue haciendo números para poder cuadrar un fichaje estratosférico. Recordemos que la cláusula de Haaland se reducirá a 75 millones de euros en verano.

La ventana que dejó abierta Raiola en el contrato del goleador tiene trampa, ya que le lleva a exigir automáticamente una prima por fichaje descomunal y ahí es donde mandan los millones. Pep Guardiola no piensa tener ningún tipo de compasión con sus ex y ya ha pedido al Manchester City que haga lo que sea necesario para atar al noruego, sobre todo después de que no fueran capaces de contratar a Harry Kane el pasado verano. Se trata del punto débil del cuadro citizen, que quiere aspirar a la Champions.

La 'trampa' del City por Haaland

Según Football Insider, el City quiere un trato de favor del Borussia y por ello van a ofrecer 80 millones por su estrella, cinco más de lo que estipula su libertad contractual. Además, ya preparan otros 50 millones de euros para contentar tanto a Mino Raiola como a la familia Haaland. El astro suela con jugar en España y siempre realizó algún guiño de más al Real Madrid... como Mbappé.