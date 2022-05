El Inter sigue la pista de Rodrigo De Paul y está dispuesto a ofrecer a Joaquín Correa al Atlético de Madrid para hacerse con los servicios del centrocampista. De momento, los madrileños no están considerando esta opción, según informa 'TNT Sports'.

De Paul todavía no ha irrumpido en el Atleti, pero el club no quiere desprenderse de él. Pese a esto, el argentino no está cómodo en Madrid porque no se siente indiscutible, según informaban desde Italia.

La temporada de ambos

De Paul llegó al Atlético de Madrid en el mercado de fichajes procedente del Udinese a cambio de 35 millones de euros. El argentino firmó por cinco temporadas con el club y tiene un valor de 40 millones, según 'Transfermarkt'. Desde que llegó al Wanda, ha disputado un total de 45 partidos, en los que ha anotado dos tantos y dado dos asistencias.

El Inter quiere al centrocampista y está pensando en ofrecer a los colchoneros a Joaquín Correa. El delantero de 27 años llegó al club italiano este verano tras temporadas en Lazio. La participación de Correa en el Inter está siendo escasa, y su acierto de cara a puerta muy pobre. Solo cuatro goles en 33 partidos.

El Atlético de Madrid no quiere desprenderse de Rodrigo De Paul, pero parece que el Inter sí está dispuesto a hacer todo lo posible para incorporarlo a sus filas.