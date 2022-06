Ousmane Dembélé sigue sin renovar con el Barcelona pese a la insistencia del club blaugrana. El francés podría tener claro su futuro, que según 'Talksport', podría estar en Stamford Bridge.

Tood Boehly, nuevo propietario del Chelsea, está cerca de hacerse con los servicios del extremo, quien firmaría por las próximas cuatro temporadas y se convertiría en el primer gran fichaje de esta nueva etapa.

Oferta insuficiente

Dembélé llegaría al club blue gratis después de no renovar su contrato con los blaugranas. El francés no contestó a la oferta del Barça y su entorno dejó claro que las cantidades que ofrecía la entidad no se ajustaban a lo que el jugador pedía.

Una de las claves para la posible llegada de Dembélé al Chelsea es Thomas Tuchel. El técnico alemán fue entrenador del galo cuando coincidieron en el Borussia Dortmund, donde rindió a un gran nivel. La salida de Dembélé supondría un mazazo para el Barcelona, que aparte de no recuperar la gran inversión, tampoco ingresará nada por él.