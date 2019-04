Alonso: "Igual debería volver a la F1 para descansar"

Fernando Alonso afronta desde este jueves la penúltima cita del Mundial de Resistencia (WEC) con las 6 Horas de Spa, cita que ganó en su estreno en esta disciplina con Toyota.

El asturiano no para en este 2019 en el que ha abandonado una Fórmula 1 a la que solo volvería "para descansar" un poco, según bromeó en su última entrevista al diario francés 'L'Equipe' esta semana.

"Tal vez debería volver a la Fórmula 1 para descansar un poco", bromea antes de ponerse serio ante un gran circo que no lo es todo en el automovilismo.

"Parece que llegas a la Fórmula 1 y te quedas ahí porque tienes el ego muy alto. Lo mejor está allí y pilotar cualquier cosa diferente sería dar un paso atrás. Es una mentalidad que me he encontrado entre algunos ingenieros y periodistas, los que no ven más allá. Nunca estuve de acuerdo con eso. Me he encontrado fuera excelentes equipos, ingenieros y pilotos. Yo, ahora mismo, piloto lo que quiero pilotar".

Eso sí, que nadie piense en una vuelta muy pronto a la Fórmula 1, a pesar de que no cerró la puerta definitivamente cuando dijo adiós a McLaren. "Antes de enfocarme hacia un coche u otro, me hago varias preguntas. ¿Cuáles son mis oportunidades para el futuro? ¿Con qué me puedo divertir en 2020? ¿Qué eventos son suficientemente prestigiosos y también interesantes? Reflexionaré tranquilamente en julio, más adelante".

"Después de abril, me concentraré solo en la Indy y las 24 Horas de Le Mans. Son sólo dos coches. Espero salir de eso. Adoro mi deporte, los coches y la idea de pilotar. Cuando estoy en España, estoy en mi circuito de karting corriendo en un kart. Cuando corro, me concentro para hacerlo bien. No quiero que me ganen porque no me he preparado bien. Francamente, ganar el Mundial de Resistencia (WEC) después de los de F1 (de 2005 y 2006) sería mágico", concluye en 'L'Equipe'.