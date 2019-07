Zasca de Honda a Fernando Alonso

En Honda no han perdonado todavía a Fernando Alonso cuando en su etapa como piloto de McLaren criticaba por radio las prestaciones de sus motores con aquel ya famoso "¡Motor de GP2!". Y cada vez que pueden se lo recuerdan.



La última vez ha sido este domingo con motivo del Gran Premio de Alemania que ha ganado el holandés Max Verstappen bajo la lluvia, con su Red Bull con motor Honda. En una carrera en la que además el ruso de Toro Rosso, Daniil Kvyat fue tercero con ese mismo motor. Doblete por tanto.



Y así se la han devuelto. En su cuenta de Twitter: "Lo hicimos otra vez. Son dos GP2 victorias en 2009".







He's done it again ?? Thats GP2 victories in 2019 ??@Max33Verstappen ??#PoweredByHonda pic.twitter.com/z4yhYhMKG7