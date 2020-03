Fernando Alonso: "Mi intención era concienciar a la gente de que se quedara en casa"

Fernando Alonso ha vuelto a publicar otro mensaje en su cuenta de Instagram defendiendo su postura sobre el coronavirus y el estado de alarma decretado en España. Su primer comentario sobre este tema inició una pequeña polémica con Vicente del Bosque.

En este sentido, el piloto asturiano, asegura que su intención en todo momento ha sido concienciar a la gente de estar en casa: "Lo hice con la intención de concienciar a la gente de estar en casa. Ni tengo ni idea del virus ni tengo idea de nada. Que no se preocupe nadie, ya no me interesaré más. Además, me alegra saber que todos ahora ya lo decimos y es lo único que me importan. #yomequedoencasa".

La polémica surgió tras un primer comentario de Alonso criticando la respuesta del gobierno a la crisis del coronavirus. El enfado de Alonso tuvo respuesta por parte del exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque.