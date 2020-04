Briatore desvela cuándo vio llorar a Fernando Alonso

Flavio Briatore está de vuelta. Va a tener que celebrar su 70º cumpleaños encerrado en casa por culpa de la obligada cuarentena por el coronavirus, pero para celebrarlo, se ha decidido a hacer una entrevista para 'Corriere della Sera', en la que repasa su pasado en la Fórmula 1, la carrera de Fernando Alonso y su decisión de irse a McLaren, la etapa del asturiano en Ferrari y quiénes son y han sido para él los mejores pilotos de Fórmula 1.

El italiano lamenta que ni McLaren ni Ferrari supieran aprovechar al talento del asturiano tras ganar dos Mundiales con Renault. "La única mierda fue que se marchara a McLaren. El gran arrepentimiento es Ferrari, perdió dos campeonatos del mundo por causas ajenas a su voluntad . El primero, en 2010, ya se había ganado y hubo un error desde el muro. Fue muy difícil, nunca había visto llorar a Fernando. La historia de la F1 habría cambiado, al año siguiente con una motivación increíble habría ganado nuevamente y Domenicali y Montezemolo se habrían quedado. Los malentendidos surgieron después".

Briatore confiesa que tiene debilidad también por Ayrton Senna y Michael Schumacher, pero no duda al asegurar que volvería a fichar a Alonso ahora pese a haber salido del Mundial en busca de otros proyectos. "Me habría gustado ver juntos a Senna y Schumacher porque no podíamos verles competir entre ellos y luego está Fernando. Si tuviera un equipo le ficharía. Es un rottweiler, físicamente está intacto y comete muy pocos errores".

En la actualidad, sin Alonso en la parrilla, se atreve a señalar a los que a su entender son los tres mejores pilotos de la Fórmula 1 actual. "Hamilton, luego Verstappen y Leclerc. Me gustaría ver a estos dos juntos en el mismo equipo. Todavía no entiendo cómo Ferrari no gana: tiene la financiación, tiene historia, tiene muy buena mecánica, creo que falta un aglutinante de todo".

Al margen de todo ello, Briatore echa de menos a un líder carismático al frente del Mundial de F1 y bromea con la futura paternidad de Bernie Ecclestone a sus 89 años. "Mi amigo Bernie me consuela y se convertirá en padre a los 89 años de edad. Pensé que era una broma cuando me dijeron que iba a tener otro hijo. La gente juzga, pero ahora Bernie sabe que el hijo le hará compañía a su esposa cuando él se vaya".