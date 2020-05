Button: "¿Sainz? Ferrari ha elegido a la persona equivocada..."

El expiloto británico Jenson Button ha avisado a Ferrari de que se ha "equivocado" con el fichaje de Carlos Sainz si piensan que el piloto español únicamente va a garantizar "buen ambiente" en el equipo, ya que "es un ganador como su padre" y también querrá "llevarse un título mundial a casa" igual que su compañero Charles Leclerc.

"Si Binotto (jefe de Ferrari) ha ido por Carlos porque piensa que tiene un buen par de manos, pero que no le dará batalla real a Charles, está equivocado. Creo que Carlos es un ganador, es como su padre, y quiere llevarse un título mundial a casa. Así que Binnotto ha elegido a la persona equivocada si solo quiere buen ambiente en el equipo", analizó Button en declaraciones a Sky Sports que recoge Europa Press.

Tras la sucesión de noticias sobre fichajes de pilotos para el año que viene, el campeón mundial en 2009 subrayó que es "un momento entraño" para anunciar estos cambios. "No hemos visto un coche de F1 funcionado en meses y hacer elecciones de pilotos en un momento en el que nadie está pilotando es realmente inusual", dijo.

En este sentido, apuntó que "Vettel podría tener cuatro o cinco victorias en este momento" de la temporada si no hubiera irrumpido el coronavirus y que, en ese caso, "seguro que la decisión sobre su futuro hubiera sido muy diferente".

"Si le han empujado a salir, para mí es una locura. Es cuatro veces campeón del mundo. Creo que mostró su velocidad el año pasado. Tuvo un momento difícil cuando Charles rindió muy bien y creo que eso le dañó un poco mentalmente, pero volvió muy fuerte y es alguien a quien pondría en mi coche si tuviera un equipo de F1", analizó Button. "No sé si Ferrari va por el camino de no querer dos pilotos número uno o qué ocurre, pero todavía estoy sorprendido de que Sebastian no vaya a seguir", añadió.

También te puede interesar:

"Alonso se muere de ganas por volver a la Fórmula 1"