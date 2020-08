La guerra entre Vettel y Ferrari tiene nuevo capítulo

Sebastian Vettel, tuvo otro fin de semana para olvidar, con un nuevo trompo, y ni siquiera logró puntuar (12º), mientras su compañero Charles Leclerc concluyó en cuarta posición. El alemán cuestionó la estrategia de Ferrari después de la carrera, diciendo que el equipo había ido en contra del plan original establecido por la mañana, y aseguró que la decisión de hacer un stint corto con los neumáticos duros "no tenía sentido". Por radio fue contundente: "No tenemos la ventaja que queríamos. Lo hemos hablado esta mañana. Olvidadlo, pero sabéis que la habéis fastidiado", espetó, furioso, Vettel.

El director de Ferrari, Mattia Binotto entiende la frustración de Vettel con el SF1000, pero defiende la posición de la Scuderia y considera que "el trompo en la salida fue más perjudicial para su carrera que cualquier estrategia". El desencuentro de Vettel y Binotto viene de largo y se está recrudeciendo por momentos.

"No creo que Sebastián haya perdido la fe en Ferrari y en su monoplaza. Está pasando por un momento difícil en clasificación y en las dos últimas carreras, en las que no ha encontrado confianza en el coche. Aquí hizo un trompo tras meter las ruedas por el bordillo, y su carrera a partir de ahí fue cuesta arriba", dijo ayer Binotto en Sky Sport Italia después de la carrera.

"Sinceramente creo que hay poco que decir sobre las estrategias. Quizás le metimos algo pronto y eso le hizo perder la posición con Raikkonen. Sin embargo, sabíamos que se recuperaría sin perder tiempo. Eso le permitió a Leclerc continuar su remontada. En general, fue la elección correcta para el equipo y no creemos que hayamos perjudicado a Sebastian".

"Recuperó la posición inmediatamente sobre Kimi, no habría podido hacer un overcut sobre Kvyat, porque iba tan rápido como él en ese momento, y luego le hizo un overcut a Sainz. Su carrera se vio comprometida al principio, y creo que esa fue la clave, no la estrategia elegida", insistió el jefe de Ferrari.

Vettel no lo vio así. "¿Por qué poner el duro para 10 vueltas y luego el medio para otras 20? Me quedé sin neumático hacia el final. Así que hablamos exactamente de eso. Imagino que no es el mejor trabajo que pudimos hacer hoy, aunque es cierto que el trompo en la primera vuelta no ayudó".

Definitivamente, el alemán no está cómodo en su monoplaza: "Sinceramente, creo que mi ritmo fue el mismo en ambas carreras en Silverstone, no creo que haya ninguna mejora. Las sensaciones son un poco mejores que la semana pasada, pero el rendimiento fue el mismo. Y esa es la clave, pero no puedo hacer mucho al respecto. Hemos pasado dos semanas muy malas. endré que seguir dando el máximo y mantener la calma tanto como sea posible, mirando al próximo fin de semana".



A Vettel le molesta el éxito Leclerc

Vettel está desesperado. Con con coche lejos de poder plantar cara a los Mercedes, su compañero Leclerc ha logrado entre los cuatro primeros las cinco carreras disputadas, mientras que él sigue lejos del podio y este fin de semana, incluso se ha quedado fuera de la zona de puntos. Marcha 13º en la general del campeonato, con un 6º puesto como mejor resultado y 10 puntos frente a los 45 de Leclerc.

"Tengo ganas de que empiece el GP de España y sinceramente espero un fin de semana normal, no creo que pueda ser peor", señala 'Seb'.

Para calmar los ánimos, Ferrari asegura que se abre a cambiar el chasis del coche de Vettel, pero la realidad es que los problemas de Maranello este año van mucho más allá y aunque se ha reestructurado el equipo en busca de soluciones, hasta el presidente de la compañía da por perdido este campeonato y el de 2021.