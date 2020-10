Fernando Alonso estrena su nuevo Renault

El piloto español Fernando Alonso (Renault) ha vuelto oficialmente a la Fórmula 1 este martes en el circuit de Barcelona-Catalunya, donde se ha subido al R.S.20 para iniciar un día de filmación en el que prevé completar un total de 100 kilómetros.





Loving the special test helmet for @alo_oficial ??. He's been using it for the last two years but it will be very different next year.#RSspirit pic.twitter.com/F65YrpwqZM