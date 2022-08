El brasileño Emerson Fittipaldi, bicampeón mundial de Fórmula 1, cree que el piloto español Fernando Alonso, que correrá con Aston Martin la próxima temporada, aún tiene posibilidades de conquistar su tercer título.

"Seguro, tiene posibilidades. Es el piloto con más experiencia, está motivado y tiene mucho talento. Lo ha mostrado este año" con Alpine, afirmó en una entrevista con Efe Fittipaldi, quien, como el asturiano, fue campeón dos veces de la categoría reina del automovilismo (1972 y 1974).

El expiloto brasileño, de ascendencia italiana, se declaró "un gran seguidor" de Alonso, a quien situó "entre los mejores" de la actual parrilla de F1 a sus 41 años, aunque no entró a valorar su fichaje por la escudería Aston Martin.

"Él sabe lo que hace. La decisión de un piloto de cambiar de equipo es una decisión personal que implica circunstancias que nosotros no sabemos. Es difícil juzgar desde fuera", subrayó. "No sé cómo estará Aston Martin o dónde estará el año que viene, es algo complejo de comentar", añadió.

Pese a esa incertidumbre, confía plenamente en el "talento" de Alonso, campeón en 2005 y 2006 y quien en su opinión "continúa muy fuerte". "Siempre digo que Fernando es un tipo que empieza por detrás y acaba adelante. Históricamente es lo que más le gusta hacer", apuntó.

En este sentido, Fittipaldi, primer brasileño en consagrarse campeón mundial de Fórmula 1, considera que Alonso aún tiene cuerda para rato, mientras siga motivado.

"El día que no tenga motivación, parará, pero cualquiera que entra en una pista motivado sabe que puede ganar y él está motivado", manifestó el también campeón de Fórmula Indy (1989) y bicampeón de las 500 millas de Indianápolis (1989 y 1993).

Una Fórmula 1 desequilibrada

Afirmó también que la Fórmula 1 "está desequilibrada" porque tiene muchos pilotos europeos y lamentó la falta de incentivos para la histórica escuela latinoamericana.

"Hoy el único piloto de América Latina es (el mexicano) Checo Pérez. Había épocas con seis, siete pilotos de América Latina. La Fórmula Uno está desequilibrada, está con muchos europeos", afirmó Fittipaldi en una entrevista telemática con Efe.

El bicampeón mundial con Lotus en 1972 y Mclaren-Ford en 1974, primer brasileño en reinar en la máxima categoría del automovilismo, considera que "en los últimos 15-20 años ha habido una disminución de los incentivos" dirigidos a la cantera de pilotos latinoamericanos.

"Latinoamérica tiene que incentivar" y un ejemplo a seguir -comenta- es el programa de pilotos que impulsó el magnate mexicano Carlos Slim con Telmex.

"Si no fuera por Carlos Slim, hoy no tendríamos pilotos de América Latina en la F1. Gracias a ese programa hoy hay pilotos con posibilidades de llegar", remarcó.

Fittipaldi, pionero de una exitosa estirpe de pilotos brasileños que siguió con Nelson Piquet y Ayrton Senna, pasa hoy la mayor parte de su tiempo en Europa, acompañando las carreras de su hijo Emmo, que compite en la Fórmula Cuatro y sueña con alcanzar la categoría reina.

"Hoy en día Brasil tiene pilotos talentosos, muy buenos, que están queriendo llegar", aseguró el también campeón de Fórmula Indy (1989) y bicampeón de las 500 millas de Indianápolis (1989 y 1993).

Cree en la remontada de Ferrari

Sobre el campeonato de este año, que lidera el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), defensor del título, con 80 puntos de ventaja sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), defiende que todavía hay espacio para la remontada de la escudería italiana.

De hecho, cuenta que Ferrari fue su gran apuesta en el arranque de la temporada, tras unas primeras carreras prometedoras, lo que le hizo creer que este año saldría coronado Leclerc o su compañero de equipo, el español Carlos Sainz Jr.

"Ferrari no perdió desempeño, pero cometieron algunos errores estratégicos. Aunque el equipo tiene un potencial enorme, talento y estructura para recuperar ahora. No porque Verstappen está por delante que Ferrari no tiene posibilidades", apuntó.

"En mi opinión, Ferrari puede recuperar todo porque es el carro más rápido", completó.

En este sentido, mencionó el caso de Mercedes, que tuvo un comienzo de temporada "pésimo" y ahora ve a los británicos Lewis Hamilton y George Russell con "posibilidades de ganar un gran premio" de aquí hasta el final de curso.

Por otro lado, Fittipaldi destacó que la Fórmula Uno vive "una fase histórica fantástica", generando "un interés muy grande en el mundo". "Estoy adorando la Fórmula Uno como nunca en muchos años", confesó.

Hoy compagina su pasión por las cuatro ruedas con su salto al mundo de la política. Fittipaldi, de ascendencia italiana, anunció el lunes que será uno de los candidatos al Senado de Italia con el partido Hermanos de Italia, liderado por la ultraderechista Giorgia Meloni, favorita para las elecciones generales del próximo 25 de septiembre.