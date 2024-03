¡Bombazo! ¿Fernando Alonso a Red Bull?

Algo está pasando en la Fórmula 1. El Mundial 2024 acaba de comenzar, pero se están alimentando los rumores de cara a un efecto dominó que podría ir planteándose de cara a la próxima temporada. Por el momento ya se sabe que Lewis Hamilton fichará por Ferrari y Carlos Sainz deberá buscarse la vida fuera de la escudería italiana. Leclerc será el compañero del inglés. Este movimiento dejará un codiciado asiento de Mercedes libre para seguir con el cambio de cromos.

¿Verstappen a Mercedes?

Esta semana nos hemos encontrado un encontronazo entre el padre de Max Verstappen y Red Bull, ya que el de Países Bajos no traga a Christian Horner y éste tiene muchas papeletas de seguir en el equipo campeón. "En lo que a mí respecta, no me interpondré en el camino de Max", dijo Helmut Marko, uno de los consultores de RB sobre las opciones de que fiche por Mercedes.

Max junto a su padre, Jos Verstappen / EFE

Este segundo movimiento deja un asiento de la escudería austríaca libre. También está buscando equipo Carlos Sainz, pero ese camino no parece el suyo. Otra cosa es que sea el fichaje estrella para Audi... para 2026. Antes, podría estar con Sauber y un coche mediocre muy por debajo del que conduce actualmente.

Fernando Alonso y su fichaje por Red Bull

El que no parece que vaya a continuar en su equipo tampoco es Fernando Alonso. A nadie se le escapa que se trata de uno de los mejores pilotos de la parrilla, capaz de sacar mejor rendimiento que sus compañeros al coche. Por ello se está especulando con lo que podría ser un bombazo en toda regla. Verstappen sabe que abandonar Red Bull tiene un riesgo añadido, pero todo campeón debe demostarlo en más de un equipo. El caso es que Fernando Alonso sería uno de los principales candidatos a fichar por Red Bull de cara a 2024. Todavía falta mucho, pero sin duda se trataría de un acuerdo importante que le daría serias opciones de ganar su tercer campeonato del mundo. Para entonces, de todas formas, tampoco estaría claro que 'Checo' Pérez fuera piloto de RB.