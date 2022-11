Hui ha tingut lloc al Complex Esportiu de la Petxina de València l’acte de proclamació de la nova junta directiva de la Federació de Pilota Valenciana així com del seu nou president, Vicent Molines.

“Em sent molt emocionat, amb les emocions a flor de pell”, ha dit Molines. “Em senc amb una responsabilitat molt gran perquè hem de desenvolupar un projecte que pensem que és molt interessant. Em sent molt arropat per la gent que ha anat acompanyant-me durant el procés electoral, i molta més que ha anat sumant-se. Pense que és un repte que l’agafarem amb moltíssima il·lusió”.