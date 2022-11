Hui ha tingut lloc al Complex Esportiu de la Petxina de València l’acte de proclamació de la nova junta directiva de la Federació de Pilota Valenciana així com del seu nou president, Vicent Molines.

“Em sent molt emocionat, amb les emocions a flor de pell”, ha dit Molines. “Em senc amb una responsabilitat molt gran perquè hem de desenvolupar un projecte que pensem que és molt interessant. Em sent molt arropat per la gent que ha anat acompanyant-me durant el procés electoral, i molta més que ha anat sumant-se. Pense que és un repte que l’agafarem amb moltíssima il·lusió”.

Molines ha destacat que la nova junta “és un equip molt vàlid”. “Aquesta junta és com la punta de l’iceberg”, hi ha afegit. “Hi ha una barbaritat de gent que treballarà com a formiguetes per a que aquest projecte tire endavant. Segur que serà un èxit”, ha assegurat.

El ja president de la Federació ha explicat que acabar ara com a president és quasi un procés natural de la seua trajectòria dins de la pilota: “Vaig començar com a entrenador d’una escola de pilota, després com a monitor, després he seguit fent de coordinador de la pilota en la comarca i ajudant a molts clubs i a moltes escoles. Després vaig accedir a la Federació, on vaig ser vicepresident i també el seleccionador. També he ajudat en diferents àmbits, i crec que és el trajecte natural, que m’ha portat fins el punt més alt”.

Per la seua part, José Daniel Sanjuán, ex-president de la Fedpival: “Hui és un dia molt important per a la Federació. Es fa el relleu de l’assemblea general i el president. Per a mi és una satisfacció que Vicent Molines continue i continue de president perquè ve amb idees noves, amb apostes noves, i segur que ho farà molt bé”.

Així estarà formada la nova junta directiva de la Federació

Vicent Molines. Xaló. 45 anys. Va començar a jugar a pilota al CPV Xaló. Va ser entrenador de diferents escoles de pilota de la Marina Alta, monitor i coordinador de la pilota comarcal. Dins de la Federació va ser vicepresident de ratlles i seleccionador de les categories inferiors i absoluta.Juan Ramón Such. Relleu. Vicepresident de ratlles.

Beatriz Gavilà. Beniarbeig. Vicepresidenta de modalitats en recuperació.

Elena Gómez. El Verger. Vicepresidenta d’escoles i clubs d’Alacant.

Ximo Manzano. Xilxes. Vicepresident d’escoles i clubs de Castelló.

Pedro López. Onda. Vicepresident d’escala i corda.

Elvira López. Tavernes Blanques. Vicepresidenta d’internacional.

Mamen Santarrufina. Meliana. Vicepresidenta d’escoles i clubs de València.

Jesús Fontestad. Massalfassar. Vicepresident de protocol i organització.

Lorena Soria. València. Vicepresidenta de promoció.

Pasqual Balaguer. La Pobla de Vallbona. Vicepresident de frontó.

Juanba Camarelles. Faura. Vicepresident de galotxa.

Pablo Esteve. Polinyà de Xúquer. Vicepresident raspall masculí de clubs.

Pau Gallego. Gavarda. Vicepresident raspall masculí d’elit.

Susana Martínez. Carlet. Vicepresidenta raspall femení de clubs.

Susana Serrano. Bicorp. Vicepresidenta raspall femení d’elit.