A veces ser famoso trae muchos dolores de cabeza y si no que le pregunten a Risto Mejide (46), que lleva varios días siendo TT en redes sociales y todo por hablar sin pelos en la lengua y por opinar. Por eso y porque ha tenido que vivir un momento desagradable junto a Laura Escanes (25): han tenido que llamar a la policía. ¿Qué ha pasado?

Resulta que Risto lleva días hablando en 'Todo es mentira' de ciertas prácticas que hacen los famosos e incluso de pseudociencias más populares, de las que la reina es Paz Padilla. Esto ha traído mucha polémica y puede que le haya salpicado a él personalmente, aunque no hay nada confirmado.

El motivo por el que han tenido que llamar a la policía es porque alguien ha filtrado la dirección de su casa en Barcelona y la está rulando por Telegram. ¿Cómo te quedas? Desde luego a ellos ya les ha fastidiado sus vacas en Menorca (donde Laura Escanes nos está regalando fotones).

Ha sido la propia Laura la que lo ha denunciado también en redes y por lo que vemos, están bastante asustados. ¡Y no es para menos! Estas cosas son delito y hay que actuar contra todo el que quiera hacerse el listillo.

"Bueno, si nos pasa algo ya sabréis por qué", ha escrito Laura junto al tuit. Jo, nos deja muuuuy preocupadas...

Bueno, si nos pasa algo ya sabréis por qué https://t.co/carNJt5eTs — Laura Escanes (@LauraEscanes) 28 de julio de 2021

Esperemos que todo quede en un susto y pillen al encargado de esta filtración... Mientras, Laura intenta retomar la tranquilidad de sus vacaciones dándonos esta envidia sana.

Por otro lado, Risto intenta hacer lo mismo, aunque la polémica por las prácticas de los famosos que te contábamos antes le persigue también en redes sociales:

El KAP (Kundalini Activation Process), es una práctica que cuenta con seguidores como Josef Ajram, Magali Dalix, Nagore Robles, Anabel Pantoja, Samanta Villar, Dulceida... Y que intenta encender la energía que la gente tiene apagada. A mí esto que me lo expliquen...

"Quienes no sienten nada en las sesiones pueden irse en cualquier momento. Si todo el mundo hiciera esto, el mundo sería mejor. Me ha ayudado a ajustar cosas en mi vida.No curamos nada. Me da tranquilidad que el Estado esté encima de esto, porque quiere decir que hay interés por saber más y que, quizá, los antibióticos no sean la única solución”, explicaba uno de los expertos de esta práctica a la que Risto defendió siempre y cuando no se renunciara a la medicina tradicional.