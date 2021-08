Josep Pedrerol zanjó este jueves de una vez por todas el misterio en torno a su posible salida de Atresmedia. "Si se van Ramos y Messi, dimito", afirmó el periodista en noviembre de 2020. Una promesa que se le volvió en contra hace dos semanas, después de que el FC Barcelona anunciara el adiós de Leo Messi.

Desde entonces, 'El chiringuito' ha estado jugando al despiste con la posible dimisión de Pedrerol, que esta semana abría una encuesta para conocer la opinión de sus espectadores. Mientras que un 53% quería que cumpliera su palabra, el 47% se mostraba a favor de que se quedara en el programa.

Este jueves, el comunicador confirmó finalmente que seguirá estando al frente de 'Jugones' y de 'El chiringuito'. "Dije que si se iban Ramos y Messi dimitía. Utilicé una hipérbole. Es una figura lingüística que se utiliza para exagerar algo y darle más fuerza al mensaje. Fue la sensación de que, si se iban los mejores, no me apetecería estar aquí", comenzó explicando.

Pedrerol no ocultó su asombro por la repercusión que han tenido sus palabras: "Viendo la que se ha montado, soy el primer sorprendido". "Existe la sensación de que había prometido que me iba y han sido semanas complicadas", reconoció. Asimismo, confesó que durante todo este tiempo ha pensado "cómo sería mi vida" si dijera adiós al programa de laSexta y al de Mega: "He hablado con mucha gente y también con esta casa".

"Me preocupaba fallaros a vosotros, que aquellos que me apreciáis o seguís sintierais que no cumplía mi palabra, que os estaba engañando. Eso me ha hecho darle muchas vueltas a todo", añadió Pedrerol, que también ha estado inquieto por el resultado de la encuesta: "Me llamó la atención, pero durante estos días he aprendido muchas cosas".

Sin embargo, también ha recibido el apoyo de muchas personas en redes sociales: "El cariño que me habéis mostrado es muy bonito. Esos mensajes hacen que des cuenta de que lo que hacemos merece la pena". Este fue, según sus palabras, un motivo determinante para su decisión final: "El apoyo y cariño que he recibido ha hecho que tome esta decisión. Aquellos que me tenéis manía, también. Me quedo".