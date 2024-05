Sara Sorribes y Cristina Bucsa se estrenan en dobles con un título en Madrid

En la modalidad menos esperada al principio, el dobles femenino que integran Sara Sorribes y Cristina Bucsa, el tenis español mantuvo su presencia en el cuadro de honor de la presente edición del torneo de categoría 1000 que se disputa en la Caja Mágica.

Las mejores imágenes de la final de dobles femenino del Mutua Madrid Open ganada por Sara Sorribes y Cristina Bucsa / EFE

A los dos años de dominio de Carlos Alcaraz, que condicionado por su dolencia en el antebrazo derecho dijo adiós en los cuartos de final, eliminado por el ruso Andrey Rublev, que este domingo jugará la final contra el canadiense Felix Auger Aliassime, se unió, en esta ocasión el buen papel realizado por Bucsa y Sorribes, dos jugadoras en claro crecimiento que nunca habían jugado juntas como equipo. La valenciana, de 27 años y número 55 en individuales pero 27 en dobles, superará este lunes su techo en este ranking, que era el número 26 que alcanzó el 8 de abril.

Sara Sorribes y Cristina Bucsa arrollaron al dueto formado por la checa Barbora Krejcikova y la alemana Laura Siegemund (6-0 y 6-2). Solo necesitaron setenta y tres minutos para lograr el triunfo más importante de sus respectivas carreras en esta modalidad, su primer WTA1000.

Alegría final de Sorribes y Bucsa / EFE

Sorribes había ganado antes cuatro de las cinco finales de dobles que había disputado: en 2018 en Monterrey con Naomi Broady, en 2019 en Rabat con María José Martínez (con la que fue finalista en 2019 en Mallorca), y en Estambul 2022 y Pekín 2023 con Bouzkova. Bucsa, Bucsa, de 26 años y de origen moldavo, y número 39 del mundo en dobles, viene de ganar hace un mes el segundo título de su carrera, en Bogotá, con la rusa Kamila Rakhimova tras ganar en la final Bondar y Khromacheva, después de apear precisamente en semifinales a Sorribes y a Bouzkova. En 2023 en Lyon estrenó su palmarés de dobles junto a Bibiane Schoofs. Pero Bucsa no cuenta con ningún título individual, a diferencia de la castellonense, que alzó los de 2021 en Guadalajara (México) y en 2023 en Cleveland.

Primeras españolas en conquistar el dobles en Madrid

Las primeras españolas en levantar el título en Madrid en la historia del torneo apabullaron a sus adversarias. Garbiñe Muguruza y Carla Suárez, finalistas en 2014 y 2015, rozaron el éxito pero hasta ahora, ni en individual femenino ni en dobles femenino había habido un triunfo con una representante española.

Sin Alcaraz en el evento y también obligado al abandono Marcel Granollers, un especialista en el dobles que se tuvo que marchar en semifinales sin jugar, una vez instalado en la cima del mundo de la modalidad por la lesión de su compañero, el argentino Horacio Zeballos, todo quedaba en manos de Sorribes y Bucsa, que tuvieron un arranque arrollador y ganaron siete juegos seguidos ante unas consumadas especialistas como la checa y la alemana.

Cuadro de honor del dobles fememino del Mutua Madrid Open / EFE

Bucsa ya tiene en su haber dos títulos de dobles y Sorribes, cuatro. Pero es el primero de ambas en España, donde solo Sorribes había logrado ser finalista, en Mallorca. Lejos del historial de sus adversarias, sobre todo de Krejcikova, que tiene en su palmarés 18 títulos, entre ellos dos Abiertos de Australia, dos Wimbledon, dos Roland Garros, un Abierto Estados Unidos y un oro en Juegos Olímpicos, todos con Katarina Siniakova.

Laura Siegemund presume de un título y una final en el Abierto de Estados Unidos con Vera Zvonarerva, con la que también conquistó unas Finales WTA.

Krejcikova y Siegemund se emparejaron por primera vez a principios de este año, con un éxito rápido. Ya en 2024 habían llegado a las semifinales de Adelaida, a los cuartos de final del Abierto de Australia y a las semifinales de Stuttgart. En Madrid, avanzaron con facilidad en estos quince días hasta llegar a su primera final como equipo sin perder un set.

Reacciones

"Muchas gracias por jugar. En esos últimos quince minutos sabía que esto no se nos podía escapar. Viva España. Muchas gracias por venir aquí", dijo Bucsa con el trofeo en la mano. "Sé que van a venir muchos más triunfos", añadió.

"Dar las gracias a todos los que hacen posible este torneo. Es una maravilla poder jugar aquí, en esta pista. Y a todos los que me apoyan día a día", añadió en la pista Sara Sorribes.

El equipo español, que no partía como favorito, inició a lo grande la final y se apuntó siete juegos seguidos. El techo se cerró por la lluvia, pero no cortó el ritmo de Sorribes y Bucsa, y, aunque sus rivales mejoraron y se apuntaron sus primeros parciales, en ningún momento cuestionaron el triunfo de las jugadoras locales.

Final Dobles Femenina Mutua Madrid Open / EFE

Sara Sorribes y Cristina Bucsa han hecho historia. Han acabado con el maleficio del tenis español femenino en el torneo y se marchan con el triunfo de la Caja Mágica.

Sara Sorribes: "Nos apuntamos a falta de quince minutos y ha salido perfecto"

La castellonense Sara Sorribes destacó que se inscribió junto a Cristina Bucsa en el torneo de dobles femenino del WTA 1.000 de Madrid a falta de quince minutos para el cierre del plazo y que al final lograron el título, el único del tenis español en la presente edición del torneo. Sara Sorribes narró que su pareja habitual en los torneos, la checa Marie Bouzkova, estaba lesionada y que se enteró de que Cristina Bucsa no tenía compañera.

"Marie estaba mal; estaba apuntada con ella, pero sabía que no estaba bien y me llamó para decirme que no iba a jugar. Supe que Crsitina Bucsa no tenía compañera. Fui al gimnasio, vi a su padre y le comenté el tema y le ofrecí jugar. Dijo que sí. Tuvo que venir a firmar y Marie a borrarse. Lo hicimos y hasta la final. Ha salido perfecto", explicó.

"Ha sido una maravilla. El público nos ha apoyado mucho así que estamos muy felices", narró la española. "Nos hemos coordinado muy bien, cada una ha hecho su juego en su parte de la pista, ha encajado", argumentó Sara Sorribes. Sobre la posibilidad de mantener el dueto para los Juegos Olímpicos, señaló. "Todavía queda bastante para París, pero ojalá podamos estar ahí".

"Yo voy punto a punto, momento a momento", dijo sobre el momento que se vio ganadora. "Incluso en la final, íbamos 4-2 y pensaba que nos podían dar la vuelta. Pero también es verdad que cuando empezaban los partidos sentía que podíamos ganar", añadió Sara Sorribes.

Sobre la modalidad de dobles y lo que ayuda a jugadoras que centran su carrera en el individual, reconoció que esta práctica beneficia el juego. "El dobles me ayuda mucho, te obliga a sacar mejor, a restar mejor. No tiene por qué hacerte mejor, pero sí creo que me ayuda a ser mejor", indicó.

Sara Sorribes no hace planes de futuro. Ni siquiera se plantea la continuidad con Cristina Bucsa para los próximos grandes torneos como Roland Garros. "Vais más rápido vosotros que yo. Yo en Roma no juego dobles; ella, sí. Esto es deporte, va rápido todo y pueden pasar muchas cosas. Prefiero ir poco a poco porque ir rápido no me ayuda", aclaró.

Final Dobles Femenina Mutua Madrid Open / EFE

Bucsa: "Si estamos sanas podemos hacer un gran equipo para los Juegos"

Bucsa explicó que después de ganar el primer partido del torneo se vio con posibilidades de hacer algo importante con una compañera con la que no descarta hacer equipo en los Juegos de París 2024.

El partido clave para Bucsa y Sorribes, que se apuntaron a última hora al torneo, fue en el que se impusieron a las brasileñas Beatriz Haddad Maia e Ingrid Gamarra en un encuentro dramático, resuelto en el super 'tie break'. "Tras esa victoria, después de ese partido que fue el más difícil porque Sara venía de un duro partido en individual, de más de tres horas, sabía que podíamos hacer un gran trabajo. Sara ha hecho un gran trabajo. Desde ese día sabía que íbamos a hacer un gran torneo pasase lo que pasase", indicó Cristina Bucsa.

Final Dobles Femenina Mutua Madrid Open / EFE

Bucsa, actualmente la española mejor clasificada en la clasificación mundial individual, en el puesto 39, apuntó a París 2024. "Es posible estar juntas en los Juegos Olímpicos. Si estamos sanas podemos hacer un gran equipo", indicó la española de origen moldavo. "No tengo palabras sobre este triunfo. Ha sido increíble", dijo Cristina Bucsa.