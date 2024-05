Sara Sorribes y Cristina Bucsa, a por su primer título en España

Sara Sorribes y Cristina Bucsa disputan este domingo en la Caja Mágica su primera final juntas como pareja de dobles (15:30 horas). Tras vencer este viernes en dos sets ante las rusas Anastasia Pavlyuchenkova y Anastasia Potapova por 6-4 y 7-6(1), se medirán este domingo con la checa Barbora Krejcikova y la alemana Laura Siegemund, que por su parte superaron a la taiwanesa Su-Wei Hsieh y a la belga Elise Mertens por 6-3 y 7-5.

La valenciana busca su quinta corona en dobles y la cántabra la tercera después de haber ganado hace un mes en Bogotá. Sin embargo, enfrente tendrán este domingo a Krejcikova, que tiene en su palmarés 18 títulos, entre ellos dos Abiertos de Australia, dos Wimbledon, dos Roland Garros, un Abierto Estados Unidos y un oro en Juegos Olímpicos, todos con Katarina Siniakova. Sorribes dijo que Siegemund "es muy agresiva, no solo con el tiro, sino con su presencia", y Krejcikova "es tan buena porque te espera muy bien, es capaz de hacerte el punto sin perderte de vista".

Sara Sorribes y Cristina Bucsa son la segunda pareja española en llegar a la final del torneo de la Caja Mágica. Solo Garbiñe Muguruza y Carla Suárez lo habían logrado en dos ocasiones, en 2014 y 2015. Pero ni siquiera la ex número uno mundial y la canaria consiguieron alzar un título que se le resiste a la Armada, pues chocaron primero con las italianas Sara Errani y Roberta Vinci, y un año más tarde con la australiana Casey Dellacqua y la kazaja Yaroslava Shvédova.

Sara Sorribes, en la semifinal del Mutua Madrid Open / EFE

Los Juegos Olímpicos de París, "tema tabú" para Sorribes

Con su buena actuación en la Caja Mágica esta semana ambas se perfilan como la pareja olímpica del dobles español en París 2024, algo de lo que la vallera no quiere hablar ni siquiera con la seleccionadora y buena amiga Anabel Medina, al considerarlo "tema tabú". "Los Juegos son algo que deseo tanto que es un tema tabú. En individual, en dobles, como sea. Se me pone la piel de gallina de pensarlo y eso sí que me quita energía", dijo la castellonense tras pasar a la final.

Sobre su buen debut como pareja en Madrid señaló que la clave es "no pensar demasiado en conjuntarse, sino que cada una juegue a los suyo, y a partir de ahí vamos haciendo". La valenciana confesó ser admiradora de Bucsa porque "tiene un 'feeling' con la pelota espectacular".

"Todos los partidos del torneo han tenido lo suyo. En la semifinal había un componente de tensión bastante grande, a mí esta pista me impone. Es difícil sacar el mejor tenis pero hemos sabido tirar para delante", indicó la vallera. "Ha habido un momento en que he pensado, 'ostras, creo que somos mejores', y eso en el tenis no es demasiado bueno porque te puedes ir muy lejos. Pero he conseguido volver".

Cristina Bucsa y Sara Sorribes / EFE

Bucsa: "Sara es muy sólida en el fondo y yo me puedo meter a las voleas"

Cristina Bucsa pidió que la central esté en la final del domingo "a rebosar" para ver el que puede ser el primer título femenino español de dobles en el torneo. "Que no queden entradas", pidió. La jugadora cántabra apuntó que el estilo de ambas encaja muy bien. "Sara es muy sólida en el fondo y yo me puedo meter a las voleas", dijo la cántabra, que no podrá volver a coincidir con Sorribes en Roma, donde es posible que la valenciana pueda volver con su pareja habitual de dobles, la checa Marie Bouzkova, quizá ya recuperada de su lesión, y con la que ha ganado dos de los cuatro títulos que atesora.

A diferencia de la castellonense, que alzó los títulos de 2021 en Guadalajara (México) y de 2023 en Cleveland, Bucsa no cuenta con ningún título individual WTA. Y Sorribes ha ganado cuatro de sus cinco finales de dobles: en 2018 en Monterrey con Naomi Broady, en 2019 en Rabat con María José Martínez (con la que fue finalista en 2019 en Mallorca), y en Estambul 2022 y Pekín 2023 con Bouzkova.