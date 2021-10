Kiko Rivera es un tipo peculiar. Probó fortuna como futbolista o como torero antes de dedicarse a la música. Cantar, canta poco y mal, pero como DJ no le va mal, aunque lo suyo es hablar de su vida y la de su familia para llevarse un buen dinero en los programas de telebasura o las revistas del corazón. En cualquier caso, 'Paquirrín' no supo aprovechar una buena opción de negocio.

El hijo de Isabel Pantoja acudió a una cita con Joaquín junto a Fernando Romay, manteniendo conversaciones de lo más variadas y curiosas. En una de esas historias sorprendió al bético al contarle que, tras su salida de GH VIP, Cristiano Ronaldo se puso en contacto con él para ofrecerle ponerse pelo en su clínica capilar. El futbolista del United contactó con él a través de un mensaje "mitad portugués, mitad español". Tras comprobar que no era fake, mantuvieron una conversación telefónica.

Según Kiko, Cristiano Ronaldo le ofreció la posibilidad de ponerle pelo en la clínica que acababa de abrir en Madrid. El DJ le prometió pensárselo, pero pensó en pedirle una gran cantidad de dinero por ello. "Joaquín, le dije a mi representante que le pidiese un millón de euros. No me volvió a contestar", comenta el cantante entre risas. Bromeando con el futbolista del Real Betis, Kiko Rivera admite que "lo habría hecho por 100.000 euros". Pues eso, que no hizo negocio por los pelos.