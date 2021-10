En todas partes cuecen habas. Y ya sabemos que Telecinco no es precisamente una familia unida, digan lo que digan. Son varias productoras las que emiten contenidos bien diferentes para una misma cadena y es evidente que, aunque remen en una misma dirección, tienden a enfrentarse en más de una ocasión. La última polémica surgió cuando en 'El programa de Ana Rosa' se decidió no participar del linchamiento a Antonio David que capitaneaba Carlota Corredera tanto en la 'docuserie' como en Sálvame.

La reina de las mañanas, que no deja de crecer en share y ampliar la distancia con sus competidores, se salió de la línea de pensamiento único que le llevó a Telecinco alinearse exclusivamente con Rocío Carrasco, pasándose la presunción de inocencia y las sentencias judiciales contrarias por el forro. ¿La verdad? Eso da igual, que es bien conocido que una mentira bien contada suele tener mayor recorrido que una verdad. Cosas de la telebasura, señoras y señores.

Volviendo al asunto que nos ocupa en esta ocasión, Sálvame está disfrutando de una pequeña (y manipulada) venganza contra el propio Antonio David Flores. Y, por onda expansiva, también a Ana Rosa, a Olga Moreno o a la periodista del corazón Marta Riesco.

Este jueves, Sálvame destapó una presunta cornamenta de Antonio David a su todavía mujer, Olga Moreno. A ver, no se trata de la primera vez, ni mucho menos. El pequeño ex de la Guardia Civil no es precisamente un hombre fiel a su mujer, como tampoco lo fue en su momento a Rocío Carrasco según cuentan. De otras acusaciones que se le realizan, no hay pruebas.

Sea cierto o no, apuntan a que Marta Riesco, la periodista que más se codea con los personajes de telebasura, podría haber jugado tanto con fuego que finalmente se quemó. En su momento fue relacionada con Karim Benzema, pero luego le gustó más otro tipo de farándula y comenzó a salir de fiesta mucho con la familia Pantoja, pero también a entablar una buena amistad con Rocío Flores, hija de Antonio David. En los últimos días, las malas lenguas afirman que la periodista estuvo tratando de silenciar su nombre en esta historia, pero queda claro que sin éxito.

A Alonso Caparrós se le escapó su nombre, momento en el que varios colaboradores que tenían en buena estima a Marta Riesco comenzaron a armar jaleo para silenciarlo, pero Carlota Corredera vio la oportunidad de hacer un daño gratuito tanto a la periodista implicada como al matrimonio en cuestión. A nadie le sorprende el comportamiento de la presentadora, que no es precisamente buena gente. Su cara lo dijo todo y es que estaba disfrutando con lo ocurrido, aunque dejara cadáveres (no inocentes) en el camino.