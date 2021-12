Úrsula Corberó, la inolvidable Tokio en 'La casa de papel' cuya quinta y última temporada se ha estrenado ahora en Neflix, ha invertido parte de sus ahorros de esta exitosa serie en una parcela con vistas a la Casa de Campo. Todo un proyecto inmobiliario con el que puede triunfar, económicamente, incluso más que con su faceta de actriz. Una parcela de mil metros cuadrados con una superficie urbanizable de 500 en uno de los barrios más exclusivos de Madrid: Aravaca. Está ubicada en una de las mejores zonas del distrito, en un entorno residencial, muy familiar y con mucho verde alrededor.

A día de hoy, todavía no ha habido movimiento de tierras y aún se trata de un solar, no ha comenzado el proceso de construcción y no parece que sea algo que vaya a ocurrir de forma inminente. Lo que se desconoce es si se trata de una inversión o si la idea de la actriz es utilizar el espacio para construir un hogar a su antojo. La parcela se encuentra en una exclusiva colonia desde la que se divisa la Casa de Campo y el skyline de Madrid. Tiene una ligera pendiente y ofrece muchas posibilidades arquitectónicas. Cuenta ya con saneamiento de agua, luz y gas, y el área ya está completamente urbanizada. Un terreno de la misma extensión y en la misma zona que el que la actriz acaba de adquirir se oferta en estos momentos en Idealista por 1.200.000 euros.

De momento, ella y su pareja, el también actor Chino Darín, conviven en otra vivienda de la actriz. Una que no tiene nada que ver con este nuevo y gran proyecto. Un pequeño apartamento en pleno centro de Madrid con más de 100 años de antigüedad y algo menos de 50 metros cuadrados. Fue a finales de 2017 cuando la actriz firmó la compra de este inmueble, que poco después reformaron a su antojo para convertirlo en su hogar.

Un gran éxito que llega a su fin

'La casa de papel' es uno de los grandes éxitos de la ficción española de los últimos años, pero todo lo bueno llega a su fin y este es el caso. Desde hace unos días están disponibles en Netflix los últimos cinco capítulos de la serie, con los que pretenden poner el broche de oro a uno de los productos audiovisuales más vistos de la ficción española. Inicialmente producida por Antena 3, fue emitida en la cadena privada española durante sus dos primeras temporadas pero no consiguió internacionalizarse hasta que Netflix compró los derechos de la producción española llevándola a la gloria.

Sus protagonistas han sido parte indisoluble del éxito y se han convertido en estrellas conocidas internacionalmente. Una de ellas, la inolvidable Tokio, Úrsula Corberó. Aunque Corberó es mucho más que los papeles que interpreta. La actriz ha demostrado a lo largo de los años que tiene una personalidad muy marcada. Es la segunda española con más seguidores en Instagram y si en España hace más de 10 años que conquistó al público, en los últimos cuatro ha traspasado fronteras y se ha colado en el corazón de los millones de espectadores de los 190 países en los que se ha estrenado la serie del Profesor y la banda.