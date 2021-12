Ya está en marcha uno de los clásicos de la Navidad en València: la feria de atracciones. Entre el 3 de diciembre y el 26 de enero se instala en el Grao la tradicional feria organizada por la Asociación Provincia de Industriales Feriantes de Valencia en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia. Una de las citas obligada para los más pequeños de la casa, y los no tan niños, durante las fiestas navideñas. En un principio, y al ser un espacio al aire libre, no tiene restricciones de acceso, por lo que no es necesario el pasaporte Covid, aunque el uso de la mascarillas es obligatorio.

El enclave elegido el cruce de la calle Ingeniero Manuel Soto con Avenida de Francia, cerca del Edificio del Reloj y de los tinglados del puerto de Valencia. El horario de apertura es de lunes a jueves, y domingos, 17 a 00:00 horas, y los viernes, sábados y vísperas de festivos de 11:30 a 1.00 horas. Así será la Navidad en València: qué actos sí se pueden hacer