El partido entre el Real Madrid y el Cádiz ha dejado una nueva polémica arbitral. En las últimas semanas Barcelona y Madrid están envueltos constantemente en los líos con decisiones del colegiado, que están beneficiándolos en este caso.

El empate entre madridistas y gaditanos no fue diferente. La entrada de Casemiro, que supone sanción ya que es la quinta amarilla que ve, para muchos periodistas, ex árbitros y aficionados al fútbol en general era merecedora de tarjeta roja y expulsión.

El medio brasileño del Madrid cazó por detrás y con los tacos por delante a Iván Alejo, evidentemente sin ninguna opción de disputar la pelota. Sin embargo el árbitro Jaime Latre no consideró como mercedora de expulsión la acción.

Lama opina sobre Casemiro y la no expulsión

Evidentemente esta acción se ha convertido en uno de los debates en todas las tertulias y foros futbolísticos durante este lunes. Manolo Lama fue muy contundente con su valoración de la acción durante el Tiempo de Juego de COPE: "Mama mía, mama mía... La entrada que le ha hecho Casemiro. Le saca amarilla y para mí es roja sin ninguna duda, pero sin ninguna duda".

Los otros comentarios que estaban en el partido también apuntaron a que Casemiro midió mal y se equivocó. “Se le ha ido la cabeza” aseguró Santi Cañizares, mientras que Tomás Guasch explicó: "Se le ha ido la cabeza como ayer a Oyarzábal. Son dos rojas sin duda".

Incluso un ex madridista como Manolo Sanchís no tenía ningún tipo de dudas al respecto: "Casemiro sabe muy bien medir lo que hace, por eso le expulsan poco y para mí lo de hoy no tiene explicación".