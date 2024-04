Tres métodos infalibles para adelgazar sin ponerte a dieta: Efectividad comprobada

Las dietas para adelgazar pueden llegar a ser un tormento. Muchas no tienen ningún fundamento y no dan los resultados esperados. Otras son inasumibles por su ínfima cantidad de calorías y son insostenibles en el medio y el largo plazo. Y casi todas tienen un denominador común: hay que pasar hambre.

Realmente hay que tener mucha fuerza de voluntad para perder peso haciendo dieta. Muchas veces es más fácil adelgazar sin ponerse tantos límites, siempre y cuando se coma sano y se practique deporte. Para ello la clave es recurrir a alimentos que te sacien y tengan buenas cualidades nutritivas. Tres oyentes han revelado en la Cadena COPE cómo lo han conseguido.

Una infusión para adelgazar 28 kilos

Las infusiones también te ayudarán con los problemas digestivos

Joaquín, de Sevilla, se deshizo de 28 kilos. Pesaba 118 kilos y en seis años bajó a 90... sin hacer dieta. De hecho, se permite algunos caprichos ocasionalmente: "Me suelo tomar unas palmeritas de chocolate, un pequeño donut antes de irme a la cama, porque eso es lo que me ayuda a dormir". Además de fuerza de voluntad ha necesitado el impulso de la infusión de jengibre, que le ayuda a adelgazar si se come bien y se practica deporte.

Una técnica culinaria que le hizo deshacerse del 33% de su peso

Las carnes y verduras son más sanas si se cocinan a la plancha / Pixabay

Carlos pesaba 100 kilos y ahora ha bajado a 64. Mide 1'60, por lo que un peso tan elevado le causaba muchos problemas incluso para cosas del día a día como atarse los zapatos. Era consciente de que debía cambiar y lo logró centrándose en lo básico. Pasó a basar su nutrición en alimentos a la plancha, una técnica culinaria mucho más sana que freír la comida. Eso sí, tuvo que hacer otro sacrificio: dejar los dulces.

Adelgazó 10 kilos... ¡desayunando más!

Toni adelgazó desayunando en abundancia: café, naranja, queso y fruta

El ejemplo de Toni para perder 10 kilos también es esperanzador. Por recomendación de su médico, decidió apostar por aumentar la comida que desayunaba, ya que con las dietas de ingerir muy pocas calorías se mareaba. "Me levanto, me tomo un café y una naranja, a la hora y media me tomo un trocito de queso y otro café y a la otra hora o una fruta". Esto le deja saciado para todo el día y le permite comer menos a mediodía y por la noche.