Recientemente Siro López fue invitado al canal de Miguel Lago 'Comedy Room' donde comentó su nueva etapa en Twitch y también algunas de sus polémicas más recientes como fue su adiós al 'El Chiringuito de Jugones'.

En este sentido, el humorista le preguntó cuál había sido el peor jefe que había tenido como periodista, y Siro López no se cortó un pelo. "No ha sido jefe mío, pero con el que he estado más a disgusto y me planteaba muchas veces irme es con Josep Pedrerol. No me gusta su estilo y forma de tratar a la gente", explicó el periodista.

"Y que conste que yo siempre he dicho que conmigo, sea por la experiencia que yo ya tenía, porque él empieza a trabajar 7 u 8 años más tarde que yo, siempre me tuvo bastante respeto. Pero, no me gustaba la forma en la que trataba a la gente que tenía alrededor", matizó Siro López.

El ‘zasca’, a todas luces monumental, no se quedó sólo ahí. “No me gustan los gritos, el despotismo...", prosiguió, a lo que Miguel Lago enlazó "el ambiente tóxico... esas personas tóxicas hay que sacárselas de encima".