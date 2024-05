Rubén Burgos analiza el pase a la final de la LF Endesa

Rubén Burgos no podía estar más satisfecho este domingo tras la victoria ante el Casademont Zaragoza y la clasificación para una nueva final, en la que volverán a luchar por el título ante el Perfumerías Avenida.

Primera valoración

Hay que felicitar al rival por la entereza y la presencia que han tenido en la cancha en un día complicado para ellas. Lo merecían, han hecho un temporadón y con los resultados que hay consiguen la plaza de la Euroliga y es muy justo por la Euroliga que han hecho y por la competición nacional que han hecho. Creo que Vega merecía la ovación de La Fonteta y de su ciudad y el Zaragoza el reconocimiento a una buena temporada donde, pese a no tener opciones en el marcador, han jugado muy serias hasta el final y el pabellón ha disfrutado. Espero que en televisión la gente también haya visto un buen espectáculo entre dos equipazos donde hay igualdad, es irreal la diferencia de puntos pero es una semifinal de una Liga muy potente, seguramente la más potente de Europa.

Clave del partido

El partido se nos ha puesto muy de cara por nuestro acierto en el tiro de tres y hay que analizar si es fruto de la apuesta del rival que nos ha dejado más espacios abiertos, pero lo que está claro es que lo hemos leído bien, hemos tenido la puntería, la seguridad, la confianza y la lectura de ocupar bien los espacios y por momentos hemos estado incluso con mejores porcentajes de tres que de dos.

Segunda parte

En la segunda parte queríamos bajar sus porcentajes en la pintura, estaban anotando fácil, no usábamos bien las faltas tácticas para defendernos del mismatch, con defensas alternativas probando alguna zona hemos podido bajar la anotación de ellas en la pintura, no así las individualidades de Helesinska, que ha estado acertadísima en el tiro, es una especialista y ha gozado de más minutos.

Vestuario

El vestuario está muy satisfecho, las jugadoras están muy contentas de una nueva final y parece que es lo normal pero es la cuarta de Liga, en los últimos cuatro años ha habido 12 finales españolas entre Copas, Supercopas y Ligas y hemos jugado nueve, es una pasada. Queremos estar donde se juegan los títulos, tener presencia hasta el final, competir por todo, lo estamos cumpliendo y a ver si tenemos suerte, nos preparamos bien y merecemos que la final caiga de nuestro lado. Es el mismo plan de la semana pasada, descansar por la noche y mañana ya trabajo con fisios, scoutings y con toda a ilusión del mundo a por una nueva final.

Eraunzetamurgil

María Eraunzetamurgil ha sufrido un golpe fortuito, en el momento ha sido un momento de problema de respiración típico, pero nos han indicado que podía volver y cuando se ha visto apta ha entrado al campo de nuevo, ha hecho un buen partido, muy buen trabajo en diferentes posiciones, ha defendido a bases, a aleros a pívots, ha sido la que ha liderado las defensas zonales, ha estado agresiva en ataque y no es fácil lo que le pedimos, que cada día adopte un papel, el mejor papel para el equipo. Algunos le gustarán más y otros menos, el otro día no disputó ni un minuto en Zaragoza. Es un papel complicado, pero su rol no es siempre hacer lo mismo, sino lo que necesita el equipo de tí y lo está haciendo excelente. Se merece el reconocimiento como otros días.

Alba Torrens

A Alba hay que valorarla un poquito más, sus rodillas son sus puntos débiles y en una acción fortuita se ha dado un golpe, con la pierna apoyada. La mirarán pero no tengo información aún.

¿Mejor momento?

Los momentos cambian de eliminatoria en eliminatoria, de rival en rival y en algunas eliminatorias cambia mucho del partido uno al partido dos, pero hemos aprendido a llegar bien, frescas, con ilusión, con la mente clara, con respeto pero seguridad y confianza en lo nuestro cuando se juegan los títulos. En la Copa estuvimos muy bien y muy sólidas, antes del playoff hemos hecho también buen trabajo de entrenamientos y veremos cómo llegamos, pero de mentalidad, confianza y proceso hemos aprendido a saber cómo queremos llegar, aunque luego no depende de ti todo. Estamos en un momento de confianza bueno porque ya nos hemos visto en este escenario.

Rubén Burgos y las jugadoras, durante un tiempo muerto ante el Casademont Zaragoza / Fernando Bustamante

Final a tres partidos

Cambia el formato, es a tres partidos y vamos a prepararnos lo mejor posible para el primero. Ojalá caiga de nuestro lado, pero en estos playoffs cambia mucho de un día para otro, dependiendo del resultado, de lo que proponga uno y otro. Iremos día a día y no pensar en escenarios ideales, solo en los primeros 40 minutos.

Tensión en redes

No soy nadie para dar consejos ni tengo la preparación sociológica o psicológica para acertar, pero sí puedo transmitir mi opinión y creo que quienes estamos aquí tenemos una responsabilidad, la gente nos mira, influimos en las aficiones y tenemos que ser ejemplares. Las redes sociales no reproducen la realidad de las gradas, del aficionado ni de la gente, hay que darle la importancia que hay que darle. Tienen cosas positivas, hay maestros de los que aprenden con análisis y ejemplos, para unas cosas es muy guay, pero en otras no. La salud mental es clave, de jugadoras y jugadores, árbitros, entrenadores, somos personas y tenemos entornos. Nos afecta y hay que aprender de estas cosas. El deporte tiene que ser una escuela de valores y hemos de ver si los que enseñamos todos son positivos. Todos tenemos responsabilidad.

Primer partido de la final

Siempre es muy importante el primer partido en un playoff y siendo a tres, más todavía. Nos conocemos, tienen experiencia, en su pista son muy fuertes e intentaremos que caiga de nuestro lado. Si no, intentar volver pero pensamos en 40 minutos y vamos a ver lo que planteamos cada uno. Roberto y Marta ya tienen mucho trabajo avanzado y veremos de qué manera podemos sacar alguna ventaja y minimizar las suyas, ya que tienen un plantillón, mucho talento y un equipo muy físico.