Igual no supo leer las señales. O simplemente que su hasta entonces novia quería un hombre íntegro... Quién sabe los motivos que tenía la joven para dejar a su novio nada más donarle un riñón a su madre. Un mes después de salvarle la vida a la madre de la que consideraba la mujer de su vida se quedó sin riñón y sin pareja, pero ganó uno de los grandes virales de TikTok.

"Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes", señaló Uziel Martínez en un vídeo que cuenta con más de 17 millones de reproducciones en TikTok. Una avalancha de comentarios y 'likes' llenaron su publicación. Y es que son más de 2,5 millones los usuarios que le dieron al corazoncito.

Evidentemente, entre los miles de comentarios no faltaron las críticas. Varios le aseguraron que cuando se sometió a la intervención, su novia ya le estaba engañando con otro hombre o que estaba viviendo una relación tóxica. "Estoy bien emocionalmente; creo que ella también. No tengo nada en contra de ella. Estamos en buenos términos. No somos amigos, pero tampoco nos odiamos. Sigo adelante y mi vida sigue normal. Ahorita no tengo ningún problema y espero no tenerlo más adelante". En cualquier caso, conociendo las redes sociales y el afán por hacerse notar, quién sabe si el amigo Uziel se lo ha inventado todo.