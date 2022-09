La historia tiene como protagonista a Hans Niemann, un joven ajedrecista de sólo 19 años y que ya se encuentra en el top-50 del mundo. Lo primero es dejar claro que, hasta la fecha, no han podido demostrar las sospechas que se tienen sobre él. Pero, claro, el número 1 del mundo del ajedrez dejó entrever que su rival tuvo malas artes cuando le ganó. Magnus Carlsen pierde así su primera partida de 54. Raro sí es.

El joven Niemann acusó al propio Carlsen, a Nakamura y a otros ajedrecistas de renombre de querer manchar su nombre. Hay que recordar que hay antecedentes de juego sucio por su parte. Sin ir más lejos, se le retiró el ELO del club de ajedrez Chess.com tras ser descalificado dos veces por usar módulos en torneos online gratificados económicamente. Él se escudó en que sí hizo trampas, pero cuando tenía 12 años, pero que a partir de los 16 jugaba legalmente los torneos. Pues bien, ahora le acusan de hacer trampas al ajedrez... ¡con un dispositivo anal!

El propio Elon Musk se ha hecho eco de esta información y ha querido compartir una frase reveladora atribuida a Schopenhauer: "El talento da en el blanco que nadie más puede alcanzar, el genio da en el blanco que nadie puede ver (porque está en tu trasero)". Y es que las sospechas apuntan a unas perlas anales inalámbricas que le transmiten los movimientos a realizar mediante vibraciones de código morse o similar, todo ello vinculado a un ordenador manejado por un asistente. Parece enrevesado, desde luego.

Hans Niemann niega las trampas

"Si quieren que me desnude por completo, lo haré. No me importa. Porque sé que estoy limpio. Estoy aquí para ganar y ese es mi objetivo a pesar de todo", afirmó en unas recientes declaraciones recogidas por 'The Guardian'. A sus 19 años, asegura entrenar 12 horas al día... sin especificar la metodología.

A sus 19 años recién cumplidos, Hans Moke Niemann es un Gran Maestro de ajedrez estadounidense y transmisor de Twitch. La FIDE le otorgó el título de GM en enero de 2021. Lo más seguro es que estén investigando lo sucedido y vigilarán con lupa todos sus movimientos... dentro y fuera del tablero.

Francisco Vallejo opina sobre Carlsen y la polémica

"Entiendo que Magnus Carlsen tiene indicios de que ha sido objeto de trampas, pero no puede demostrarlo al 100%. Por lo tanto, no quiere hablar y exponerse a una posible demanda. Se está volviendo una situación insostenible, pero no veo una solución fácil al tema. Es muy posible hacer trampas en vivo, y de hecho ha habido varios casos sonados", afirmó Francisco Vallejo a El Confidencial. El catalán es el mejor ajedrecista español y ostenta la categoría de Gran Maestro (hay unos 1.500 en el mundo), pero no se moja por ninguna de las versiones.

El hecho es que Carlsen es el mejor ajedrecista de la historia, pero según afirman numerosos expertos, basa su carrera en la motivación y pensar que te están haciendo trampas y no poder demostrarlo puede alejarle más de los tableros. Renunciar a una partida en dos movimientos es una clara denuncia pública.