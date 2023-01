Lydia Lozano, popular periodista de Telecinco, tiene cada vez menos amigos en la cadena y sus compañeros tienden a menospreciarla todas las semanas. Sálvame es un programa venido a menos y cuyo share es cada vez menor, siendo gran parte del problema actual de Mediaset.

La histórica tertuliana es de las más queridas por la audiencia y no le faltará trabajo una vez abandone Sálvame, tal y como ha adelantado ella misma. "No te preocupes, ya me darán minutos en otro sitio para hablar. ¡Sé muy bien de lo que hablo… y no miento! ¡Tendré hasta cinco minutos!", dijo tras ser cortada en numerosas ocasiones. Especialmente por la enchufada Terelu Campos, que no ha aportado información en todas los años que lleva merendando en Sálvame.

Lydia Lozano, nerviosa ante su nuevo trabajo

Por un instante se hizo el silencio y acto seguido tomó la palabra Kiko Hernández para pedirle que desvelara la supuesta oferta: "¡Ahí no me va a cortar ni Dios! A lo mejor me quedo en blanco y no hablo, entonces bailaré y haré algo. ¡Pero voy a hablar sola!", dijo Lydia Lozano para seguir sorprendiendo. ¿Será un farol?