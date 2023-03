En las seis ediciones que se han disputado hasta la fecha de 'MasterChef Celebrity' nos hemos encontrado con opiniones dispares por parte de algunos de los concursantes que han participado en el programa.

Pero en los últimos tiempos predominan las opiniones negativas. No son pocos los que se han quejado de su experiencia en el programa, especialmente desde que en diciembre falleciera de forma inesperada la actriz Verónica Forqué, concursante de 'MasterChef Celebrity' 6 que tuvo que abandonar el concurso por problemas de salud mental.

En esta ocasión ha sido el cantante Xuso Jones el que se ha mostrado extremadamente crítico con el programa de RTVE. Ha sido en el podcast 'Los reyes del palique’ de Uy Albert y Fizpireta, donde el artista ha ofrecido algunas de las declaraciones más llamativas que se han hecho sobre MasterChef:

“Ver cómo me están echando no sé qué en el plato sin yo darme cuenta o cambiándome los platos de sitio, para que venga una persona y me grite: '¿Dónde están los platos?'. Y yo saber al 200% que los platos los había dejado ahí”.

Una experiencia para no repetir

El cantante no ha querido dejarse nada en el tintero y ha expresado todas sus opiniones de forma muy clara y directa: "Para que un programa de entretenimiento entretenga en casa tienen que pasar cositas que el espectador no se imagina fuera de cámaras: crear polémicas, crear platos. Cositas de las que no te avisan. Respeto un montón el programa y me parece un programón, pero sí que es verdad que mi experiencia fue una puta mierda", sentencia el artista.