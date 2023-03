Pasa el tiempo y con él la vida. Y Risto Mejide y Laura Escanes, que en 2022 anunciaron su divorcio tras siete años de relación y una hija en común, ya han rehecho sus vidas. Él con Natalia Almarcha, una joven anónima hasta hace unas semanas -cuando ambos fueron fotografiados por las calles de València- y ella con el cantante Álvaro de Luna.

Pues bien, pese al tiempo parece que entre ambos todavía puede existir algo de malestar o resquemor tras la ruptura. Al menos la influencer y el presentador han estado en boca de todos este fin de semana por un cruce de post en Instagram que para muchos ha sido interpretado como un zasca. Y todo comenzó con una confesión de ella.

"La frase de 'el amor no tiene edad' me ha costado tiempo entenderlo pero no tiene nada que ver con las relaciones con diferencia de edad, sino que no hay una edad para enamorarse. Una persona de 15 años se puede enamorar. Una de 70 también, que a veces nos confundimos", ha escrito la joven en un Tweet.

La frase de “el amor no tiene edad”, me ha costado tiempo entenderlo pero no tiene nada que ver con las relaciones con diferencia de edad, sino que no hay edad para enamorarse. Una persona de 15 años se puede enamorar. Una de 70 también. Que a veces nos confundimos — Laura Escanes (@LauraEscanes) 25 de marzo de 2023

Y todo a raíz de una anterior declaración de Risto en la presentación de su último libro, Dieciséis notas, en Mediaset. "Yo estoy bien, soy feliz y me enamoro con independencia de la diferencia de edad. ¿No tienen derecho a enamorarse de quien les de la puñetera gana?", expresó.

La respuesta de Risto al último post de Laura Escanes

Tras las críticas y los posicionamientos -cada cual siempre expresó sus ideas sin hacer referencia al otro-, Risto decidió hacer una publicación con una ilustración creada por su nueva pareja, Natalia Almarcha.

"Farmacéutica adjunta. Graduada en Farmacia, Ortopedia, Nutrición y Dietética. Guitarra clásica en el Conservatorio. Máster en profesorado. Autosuficiente, emancipada e independiente económicamente desde hace años. Mamá responsable de Kairo, un Shiba Inu precioso. Y ya puestos, con este talentazo para la ilustración", ha escrito. Un post dedicado a ella pese a las múltiples críticas.

"Y aún así, pobrecica mía, para algunos todavía no tiene las luces para saber lo que quiere, ni en la vida ni en el amor. Necesita urgentemente que los demás se lo indiquen.

Menos mal que siempre hay gente de bien con ganas de guiar y tutelar a las mujeres desvalidas, ignorantes e indefensas para que puedan darse cuenta de lo que realmente les conviene. A quién pueden amar y a quién no.

Lo alucinante es que esa misma gente sea la que va repartiendo carnés de machista, de hetero cisgénero normativo -y por lo tanto, dicen, privilegiado- o, simplemente, de manipulador. En fin. Amad más y joded menos, anda. Nosotros a lo nuestro", zanja el publicista.

El motivo del divorcio no fue la edad

No fue cuestión de edad. Simplemente, la llama se apagó y pronto apareció también una nueva persona, Álvaro de Luna. Lo cierto es que Laura inició pronto su nueva relación con el cantante y aunque no ha trascendido si tuvo (o no) que ver con ese divorcio, la propia Laura Escanes reflexionó al respecto.

"Yo era muy feliz, pero llegó un momento en que no nos hacíamos felices. Ni él a mí, ni yo a él". Este fue el motivo por el que la llama se apagó.