Telecinco es una cadena particular, donde destacan una serie de programas por encima del resto. Ana Rosa es la líder de las mañanas, mientras que un Sálvame venido a menos las pasa cada vez más canutas contra Antena 3 hasta el punto de llegar a cancelar una de sus secciones por baja audiencia.

En cualquier caso, no todo son malas noticias, ya que el programa de Ana Rosa Quintana lidera las mañanas con más del 20% del share, toda una barbaridad, creciendo además su diferencia con sus rivales (Susanna Griso y compañía).

La sorprendente ausencia de Ana Rosa Quintana de su programado

La famosa presentadora ha provocado la preocupación de toda su audiencia al no estar al frente del espacio matinal este pasado martes. El Programa de Ana Rosa ha sido presentado por Joaquín Prat y Patricia Pardo.

De hecho ha sido el presentador el que ha tenido que dar el motivo de la inesperada ausencia de Ana Rosa Quintana. No olvidemos que la veterana presentadora ha sufrido recientemente problemas de salud que la apartaron durante un tiempo de la pequeña pantalla. Pero al parecer y por suerte, Ana Rosa se encuentra bien de salud y no ha sido baja por ningún susto.

Más bien la presentador líder de las mañanas en Telecinco se ha ausentado de su puesto porque iba a ser condecorada. Según explicó Joaquín Prat su compañera ha tenido que acudir al Senado para recibir un reconocimiento: “Estamos Patricia y yo porque Ana Recibe hoy en el Senado la Medalla de honor de la Asociación de Víctimas del Terrorismo por su lucha por el fin del terrorismo de ETA”

Ana Rosa Quintana ha recibido la Cruz de la Dignidad por su contribución a la lucha por el fin del terrorismo en España.

Ana Rosa Quintana en plena guerra mediática

Sigue el enfrentamiento entre Unidas Podemos y la periodista de Telecinco Ana Rosa Quintana a raíz del vídeo de casi cinco minutos que emitió este martes la formación morada en la que la llaman "sinvergüenza".

"Me gusta con quién voy acompañada: Ferreras, Ayuso, Inda, la Cope que supongo que será Carlos Herrera. De todas formas ahora que Pablo Iglesias es un directivo de la comunicación, el vídeo es un poco largo, son cuatro minutos y no esto no se lo traga nadie. Luego tiene errores de vídeo... Es un consejo", ha respondido este miércoles la presentadora.

"Un mensaje para ti, que sientes rabia cuando escuchas a Ana Rosa en la televisión de la peluquería y no te callas y dices delante de todo el mundo que esa señora es una sinvergüenza", se escuchaba en la grabación de Podemos.

"Desde aquí, queremos romper una lanza por las peluquerías, por esas señoras que nos llegan eligiendo dos décadas para vernos mientras se hacen las mechas, nuestros votos son la audiencia que nos elige, no hay nada más democrático que el mando a distancia de una peluquería", respondía la presentadora.