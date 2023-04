La separación entre Gerard Piqué y Shakira, con Clara Chía entre medias, ha traído cola. Desde que se supo la infidelidad del exfutbolista del Barça y los trámites de separación, la cantante dio inicio a una oleada de críticas y de darlos indirectos a su expareja. Sobre todo, dentro de su faceta musical, empezando con canciones como la de ‘Monotonía’ o ‘Te Felicito’ y reventando todos los esquema con la sesión que realizó con el artista Bizarrap. Un tema que fue tendencia a nivel mundial, tanto por el ritmo de la música, pero, sobre todo, por los constantes mensajes de rencor dirigidos a Piqué.

Mientras, el mítico ‘3’ culé, después de dejar el Barça y retirarse del fútbol profesional, ha hecho su camino y apenas ha entrado en batallas mediáticas con su expareja. Sin embargo, entró al trapo en el instante en el que salió publicada la sesión con Bizarrap. Ya con la Kings League en marcha, regaló un reloj de la marca Casio a todos los presidentes de la liga y llegó, a la jornada posterior del torneo que coincidió con la semana en la que Shakira sacó uno de los temas más populares del año, con un Twingo. El motivo se debió a una de las estrofas, claramente dirigida al exdefensa. “Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”. No obstante, Gerard se evadión con el éxito que tuvo la Kings League, ya que fue capaz de llenar en Camp Nou en la Final Four.

Después de todo el revuelo generado en los últimos meses, Shakira terminó saliendo, a través de sus redes sociales, para pedir respeto por sus hijos e intimidad ante su intención de irse a Miami para rehacer su vida. “Apreciados amigos, periodistas y medios de comunicación. En este momento de cambios en mi vida como figura pública, es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mí y de mi familia. Sin embargo mis hijos, Milan y Sasha han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzi y varios medios de comunicación en Barcelona. Ahora que inician una nueva etapa en sus vidas pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad. Como todo el mundo tengo mi vida profesional y personal. Pero de mi vida privada solo hablo con mi entorno”.

Montserrat no entra al trapo

Ya con las aguas más calmadas, Montserrat Bernabéu, la madre de Gerard Piqué, concedió su primera entrevista desde que Shakira se desplazó a Estados Unidos a empezar de cero. Fue en el programa Col·lapse de TV3 y lo hizo desde su posición de doctora, para hacer un repaso a toda su trayectoria profesional y reivindicar su trabajo. Sin embargo, dio a entender que solo hablaría de su vida laboral, no de su vida personal o de la de su hijo, aunque rememoró un episodio de la carrera de Gerard Piqué que le conmocionó. “Recuerdo que en ese momento estaba en el campo (...). Todavía me cuesta hablar de ello”, confesó intentando aguantar las lágrimas. “Él siguió jugando, pero no sabía dónde estaba. Estaba desorientado y había sufrido un traumatismo craneal importante”, dijo sobre el choque, cabeza con cabeza, entre Piqué y Didier Drogba. No obstante, huyó de polémicas que salpicasen a su hijo.