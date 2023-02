Que a Shakira no le viene cayendo muy bien Clara Chía lo sabemos desde hace tiempo. Demostró el profundo rencor que le guarda en la sesión 53 de Bizarrap, donde se refirió a ella como "Twingo" o "Casio" y negó que fuera una buena persona.

Sin embargo los roces vienen de atrás. Cuando era una joven estudiante que hacía prácticas en Kosmos Clara no caía bien a la cantante colombiana, que incluso se refería a ella de forma despectiva. Incluso antes de saber que Piqué iba a serle infiel con ella ya le caía mal.

Antes de Twingo y Casio, Shakira tenía otro apodo para Clara Chía

Han sido varios los motes ideados por la cantante, pero el primero es muy significativo. Lo ha revelado el periodista Roberto Antolín de Mitre Live y ha dejado perpleja a la audiencia. Él insiste en que la forma despectiva de referirse a Clara Chía no era porque sospechase acerca de la infidelidad, la cual "fue una sorpresa total" cuando la descubrió.

"Shakira veía a Clara Chía como becaria", apunta. "Por eso le ha hecho daño, porque ya la conocía", insiste. De ahí que haya cargado con tanta visceralidad contra ella en la canción. Precisamente el motivo por el que no sospechó nada es que no aparentaba ser un Ferrari ni un Rolex: "Era una persona que pasaba inadvertida. Shakira nunca vio peligro porque no es una mujer despampanante, es una chica más bien normalita".

Incluso se puede decir que el apodo con el que hablaba de ella fue un poco gafe y ha terminado echándosele encima: "Mosquita muerta". Quizás algo viva sí estuvo y además de experiencia profesional encontró a su novio en Kosmos.