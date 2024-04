Aitana anuncia su nueva canción con Sebastián Yatra tras los rumores de reconciliación

La cantante Aitana ha confirmado que su nueva canción será una colaboración con Sebastián Yatra, con quien supuestamente habría retomado su relación sentimental. La artista catalana anunció hace solo unos días el lanzamiento de su nuevo tema, 'Akureyri', el próximo viernes 26 de abril, después de siete meses sin estrenar música. Y este martes, la joven ha sorprendido a todos tras desvelar en sus redes sociales que este tema será una colaboración con el colombiano Yatra.

La pareja de cantantes se ha dado una nueva oportunidad después de romper su relación el pasado mes de noviembre. Hace solo una semana, la revista 'Diez Minutos' compartió unas imágenes de la pareja paseando de la mano por las calles de Madrid.

Sin embargo, los rumores comenzaron hace unos meses, cuando los vieron juntos en Islandia tras su ruptura. De hecho, la primera vez que viajaron allí juntos fue en junio del año pasado, cuando todavía eran pareja y celebraron el cumpleaños de Aitana. Es justamente una ciudad de ese país, 'Akureyri', la que ahora dará nombre a la canción que publicarán juntos.

Un viaje importante

La cantante de Sant Climent de Llobregat confirmó hace unos días en su cuenta de Instagram que la canción hablaría de Islandia y desveló el motivo sentimental que había detrás con un vídeo que recogía algunos momentos de su último viaje.

"Y, aunque os suene raro, en 2015, Islandia quedó en mis recuerdos como el lugar donde más disfruté y aprendí con mi familia. Sabía que volvería, y siento que volveré más. Es bonito cumplir los 24 aquí. Es raro pero... me siento muy conectada con este lugar. Sin duda este 2023 se me tatúa en mi corazón como un año de cambios. Me queda tanto por aprender, tanto por recorrer, sanar, celebrar, luchar, disfrutar... A veces la vida no es tan fácil como uno se imagina de pequeño, pero yo he tenido mucha suerte. Qué bonito es sentir todas las emociones y así saber que estamos vivos", expresó la cantante en el vídeo promocional.