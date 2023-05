Una parte del programa Fiesta que presenta Emma García en Telecinco se centró en la nueva ilusión de Ana María Aldón. Una relación que la colaboradora negó, pese a las pruebas que ofrecieron otros colaboradores del programa.

Emma García está actualmente trabajando en el programa “Fiesta”, un formato que trata de ser una especie de Sálvame en el fin de semana de Telecinco. De hecho ocupa su misma franja durante los sábados, los domingos. El programa ahora producido por Unicorn vino a heredar el público de Viva la Vida, otro formato similar (por no decir idéntico) que se emitía en Telecinco durante el mismo horario pero que acabaron retirando por su bajada de audiencia.

La retirada del programa fue, de hecho, durante el verano. Fue entonces cuando la principal cadena de Mediaset se “sacó” de la manga un formato llamado Ya es Verano que contenía cotilleo pero también noticias de actualidad e incluso noticias de sucesos. Pero que no acabó de cuajar y que “murió” tras los meses estivales.

Colaboradores

El programa cuenta con un destacado plantel de colaboradores, entre los que se encuentra Ana María Aldón, que centró una parte del programa debido a su nueva ilusión. Y es que se la relaciona con José Miguel Canta. Sin embargo, la colaboradora aseguró que no tiene una relación con él, aunque no negó que esté "conociendo a una persona". Fue Amor Romeira la que habló con el susodicho, quien le aseguró que Ana María estaba "enamorada" de él, y que le había confesado que "hacía mucho que no disfrutaba y era feliz", aunque Ana María señaló que no era por él, sino por el evento en el que habían coincidido.