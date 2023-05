Si alguna vez has comido pescado, es probable que hayas tenido la desafortunada experiencia de que una espina se te quede clavada en la garganta. No solo es incómodo, sino que también puede ser peligroso si no se trata adecuadamente. A continuación, te proporcionamos algunos consejos útiles sobre cómo actuar si te clavas una espina de pescado en la garganta.

No toser Lo primero que debes hacer si una espina de pescado se te queda clavada en la garganta es evitar toser. Aunque tu instinto natural pueda ser toser para tratar de expulsar la espina, esto podría empeorar las cosas. Toser puede hacer que la espina se desplace y se claven aún más en tu garganta o incluso provocar heridas en la misma. Bebe agua Después de haber dejado de toser, el siguiente paso que debes seguir es beber agua. Beber agua puede ayudar a suavizar la garganta y puede ayudar a desalojar la espina de pescado. Bebe agua lentamente y asegúrate de tragar bien. Si sientes que la espina sigue clavada, no sigas bebiendo agua. Trata de toser ligeramente Si la espina de pescado sigue molestando después de beber agua, trata de toser ligeramente. Toser ligeramente puede ayudar a mover la espina de pescado y expulsarla de tu garganta. Asegúrate de no toser con demasiada fuerza, ya que esto podría empeorar las cosas. Come pan Si beber agua y toser no funcionan, intenta comer un trozo de pan fresco. El pan puede ayudar a empujar la espina de pescado hacia abajo en el tracto gastrointestinal y fuera de la garganta. También puede ayudar a suavizar la garganta y hacer que sea más fácil tragar. Trata de escupir la espina de pescado Si la espina de pescado todavía se siente clavada en tu garganta después de haber bebido agua, tosido y comido pan, intenta escupirla. Si puedes ver la espina en tu boca, intenta sacarla con las pinzas o los dedos limpios. Si no puedes ver la espina, no intentes buscarla con los dedos, ya que podrías causarte una lesión en la garganta. Consulta a un médico Si ninguno de estos métodos funciona, o si la espina de pescado sigue causando dolor o dificultad para respirar, consulta a un médico de inmediato. Es posible que necesites que te extraigan la espina de pescado de forma segura y profesional. En conclusión, si una espina de pescado se te queda clavada en la garganta, lo más importante es no entrar en pánico. Bebe agua, come pan y tose ligeramente para intentar expulsar la espina. Si la espina sigue causando molestias o dificultad para respirar, no dudes en buscar ayuda médica. Recuerda que es mejor prevenir que lamentar, así que siempre ten cuidado al comer pescado y asegúrate de retirar todas las espinas antes de cocinarlo o comerlo.