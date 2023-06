Es bastante común encontrar a personas peculiares en realities como La Isla de las Tentaciones o Supervivientes, pero también desde hace unos años en First Dates. Hablamos del programa estrella de Cuatro, canal secundario de Mediaset, que suele reunir entre millón y millón y medio de personas frente a la pantalla. Una media de 8% de share no es moco de pavo. Sin ir más lejos, en todo 2023, de las 20 emisiones más vistas de la cadena sólo la visita de Bárbara Rey a 'Viajando con Chester' se ha colado entre un interminable listado de emisiones de First Dates.

Con Carlos Sobera como presentador, son miles de parejas las que han tenido citas en el restaurante más famoso de la pequeña pantalla desde que se estrenó en abril de 2016. Desde entonces, han salido decenas de parejas consolidadas, incluso matrimonios y concepciones. Hay amor y en ocasiones empieza frente a una cámara, que no todo va a ser Tinder y sus trucos para ligar. Rostros conocidos como Matías Roure, Elsa Anka, Lidia Torrent o recientemente Laura Boado han servido platos y copas para amenizar las citas de los presentes.First Dates es un programa en el que todo tipo de personajes y personalidades tienen su espacio. Los hay frikis, modernos, tradicionales (los menos), extravagantes, con las ideas claras o simplemente con ganas de dar la nota en el programa de Carlos Sobera. First Dates siempre deja momentos para el recuerdo y que perduran en la historia del programa. Uno de ellos fue el encuentro entre Marta y José, donde la cena transcurrió con una química más que evidente, pero donde un comentario del chico arruinó lo que fue encaminado a una segunda cita. Ambos se gustaron a primera vista, pero lo que José defendió como un malentendido, terminó con un segundo encuentro que nunca llegó a producirse. El inicio de la cena empezó bien y Marta, adicta a las redes sociales y a la moda, confesó cuál es su profesión frustrada. “Mi sueño frustrado es ser influencer”, reconoció. José Manuel, por su parte, no se definió apenas, pero reconoció que le gustó que a ella le gustase irse de compras y vestir bien. No en vano, el tono de conversación fue subiendo por parte del nacido en Toledo, y cuando metió la pata hasta el fondo fue cuando, ante su pregunta de cómo acudió al restaurante, soltó el siguiente comentario: "Lo digo porque como tengo yo coche y demás, si después te apetece...". Marta, a la que no le gustó escuchar eso, cambió su percepción y así se lo hizo saber en la decisión final. Su ‘no’, improbable al inicio, terminó siendo su veredicto.