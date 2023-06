Una de esas leyes no escritas siempre ha sido que no debemos introducir en el microondas productos metálicos por riesgo a que salten chispas e incluso, se decía, que podía explotar. Pues bien, la realidad es que en el propio microondas nos indican que hay que poner una cucharilla para calentar líquidos, incluídas las cucharas metálicas. ¿Contradictorio? Esta recomendación suele aparecer en una pegatina visible al abrir el propio microondas, o simplemente en el manual de instrucciones. Hay que tratar de evitar introducir objetos de este material en el interior, pero la cuchara es una excepción.

Si bien es cierto que utilizar objetos metálicos en el microondas no es recomendable, por el hecho de que con un cuenco metálico no lograríamos calentar la comida, si podemos utilizar una cucharilla metálica ya que el problema, y potencial peligro, es que los líquidos se pueden calentar en el microondas por encima del punto de ebullición sin que lo veamos, sin que salgan burbujas. Esto puede provocar un desbordamiento repentino al tocarlo o moverlo, con el riesgo de producir incluso quemaduras de cierta gravedad. Para evitarlo, los fabricantes recomiendan remover primero ligeramente el líquido, dejar la cucharilla dentro y calentarlo con ella, siempre en el centro. Una vez el aparato haya terminado, conviene esperar unos segundos antes de volver a remover con cuidado.

¿Y por qué en este caso, la cuchara puede ser metálica? La respuesta es sencilla, y es que al estar cubierta por el líquido y dentro de un recipiente de otro material, no van a 'rebotar', algo a lo que ayuda además la propia forma de la cuchara. Al no tener salientes, siendo la cuchara redondeada y sin partes apuntadas (como podría ser un tenedor), no se producirán chispas. Es importante además procurar que la cuchara nunca toque las paredes o techo del aparato, y que el material del vaso o taza sí sea apto para microondas. También se aconseja evitar recipientes de cuello o boca estrecha o de paredes totalmente rectas.

Recomendaciones de los fabricantes

Son los propios fabricantes de microondas los que advierten de este hecho. Por ejemplo, en un manual de Samsung podemos leer: ADVERTENCIA: El calentamiento de bebidas con el microondas puede provocar ebulliciones eruptivas con retraso. Por lo tanto, tenga cuidado al manejar el recipiente.

Mensajes similares leemos en otros fabricantes populares como Candy que dice que "Calentar bebidas en el microondas puede que prolongue la ebullición por lo que ha de tenerse cuidado al coger el recipiente" o Whirlpool, que incluye además indicaciones más completas, coincidiendo con Siemens, marca que acostumbra a añadir una pegatina a sus propios aparatos, por si no leemos el manual.