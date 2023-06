Supervivientes 2023 ya ha concluido su curso tras muchas semanas emocionantes que le han conducido al desenlace del concurso. El reality ha dado mucho que hablar por diferentes motivos y con protagonistas muy diferentes en la isla.

El programa es una de las apuestas de Mediaset por recuperar terreno después de una grave crisis de audiencia en sus programas del corazón como Sálvame, que ya ha pasado a la historia. El formato, de nuevo, aspira a ser la estrella en la parrilla de Telecinco y la realidad es que se está dando un concurso interesante.

Este domingo volvió la gala de Supervivientes al prime time de Mediaset. La nueva edición del programa en Honduras ya ha vivido sus nominaciones, expulsiones y broncas también, evidentemente.

Ion Aramendi asume las riendas del plató del reality para presentar Supervivientes 2023: Conexión Honduras. Durante el espacio los seguidores del programa podrán saber la última hora que llega desde la isla con unos supervivientes que empiezan a pasarlo mal. A partir de las 22:00 se ha podido conocer lo que ha ocurrido en las últimas horas en Honduras.

Acusaciones de tongo tras la victoria de Bosco

La intriga llegó a su fin con la victoria de Bosco Martínez-Bordiú, el sobrino de Pocholo. Una decisión que no ha dejado nada contentos a los fans de los otros aspirantes. Es el caso, sobre todo de Asraf Beno, cuya eliminación prematura disgustó a muchos espectadores.

Sin embargo ha habido un detalle que no ha pasado desapercibido para la audiencia. Y es que Carlos Sobera, antes de que se cerraran las votaciones, confirmó que Adara Molinero no era la ganadora al presentarla: "No ha ganado pero lo habría merecido como los demás. Adelante ¡Adara!". Son muchos los tuiteros que acusan de tongo a Supervivientes y piden explicaciones a Mediaset en la gala del domingo.