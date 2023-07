Cuando los participantes de First Dates entran en el famoso restaurante de la televisión, lo primero que hacen es saludar a Carlos Sobera. El presentador vasco acude a la puerta para recibirles y, cuando no está, lo hacen Lidia Torrent o Elsa Anka, su madre. La siguiente impresión la tienen en la barra, donde les espera Matías Roure. Pero, ¿quién es realmente este camarero?

Matías es un argentino de 40 años que lleva en España desde los 21. En alguna que otra entrevista llegó a reconocer que ni se plantea volver a su país de origen. Llegó a Madrid para tratar de ganarse la vida como actor, influencer o incluso entrenador personal, pero nada de ello podrá compararse con la fama adquirida como barman de First Dates.

Roure formaba una gran pareja con Lidia Torrent, a la que conoció en el programa de Cuatro. Tres años de relación y algo de convivencia hasta que rompieron. El motivo es lo de menos, pero lo cierto es que ambos se lanzaron algunas indirectas en redes sociales tras romper. Su relación profesional se mantuvo a la altura, eso sí.

Las relaciones de Matías Roure relaciones en First Dates

De la misma manera que conoció y conquistó a la hija de Elsa Anka, Matías Roure ha podido ver pasar a cientos de mujeres por su barra. La de bar. Alguna incluso le lanzó más los trastos al argentino que a su cita. Cuestionado sobre si llegó a tener relación con alguna de las comensales que pasaron por el programa, respondió al respecto en una entrevista: "No, pero te reconozco que ha habido chicas que me han parecido muy guapas, aunque nunca he quedado con ninguna. El único amor allí ha sido la maravillosa relación que viví con Lidia", indicó. Palabra de Matías.