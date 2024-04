Coto Matamoros vuelve a cargar contra el Valencia

Coto Matamoros es uno de los personajes más tóxicos de la historia de la telebasura en España. Hermano de Kiko Matamoros, colaborador habitual de Telecinco con el que hace años que se llevan mal, ha vuelto a hacer gala de su carácter especial. Sus malos hábitos y peores formas en la pequeña pantalla sirvieron para dejar muchos titulares dañinos contra incontables personas, tanto de la farándula como cualquier otro ámbito. Ahora le ha vuelto a tocar el turno al Valencia CF.

No hace mucho participó en 'Disidencia Deportiva' en el que aseguró que quería que el Valencia desapareciera incluso antes que el FC Barcelona. Madridista radical, se muestra antivalencianista al acusar al estadio de Mestalla de ser en el que más antimadridismo ha vivido. "¿El Valencia CF? Yo no deseo que baje a Segunda, deseo que desaparezca. Es el club más irracional y asqueroso y con la afición más asquerosa con mucha diferencia. Si me dices quién quieres que baje o desaparezca, si Valencia o Barça, digo que el Valencia. En Mestalla es donde más antimadridismo y agresividad contra el Madrid hay", dijo el polémico personaje.

Más leña tras el 'caso Vinicius'

Como era de esperar, las redes se llenaron de valencianistas cargando contra Matamoros, pero el 'caso Vinícius' le ha vuelto a dar alas: "Que cómo podía desear la desaparición del Valencia CF se preguntaban los estúpidos. Creo que con lo de ayer no necesito seguir dando explicaciones a los idiotas".