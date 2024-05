¿Podría el Girona quedarse sin Champions, cómo afectaría al Valencia?

Sin duda la gran sorpresa del fútbol español este año, y una de las más imporantes en el fútbol europeo... o no tanto. El modesto Girona de Míchel está matemáticamente clasificado para la próxima edición de la Champions League después de una sensacional temporada en España. A falta de dos jornadas para la conclusión de LaLiga, son terceros con 75 puntos y tienen a tiro quedar subcampeones de liga, lo que les daría acceso a la Supercopa de España, en Arabia, dejando en casa al Barça.

Con todo ello, no es tan sorprendente el crecimiento del conjunto catalán cuando se analiza de dónde viene su inversión. Jugadores como Savinho, Aleix García, Yangel Herrera o Yan Couto vienen de equipos del City Group, o directamente del Manchester City, por no hablar de la influencia que ha tenido para firmar jugadores como Dovbyk o Tsygankov.

La multipropiedad no está prohibida en el mundo del fútbol, pero sí está controlada por la UEFA. Hace ya unos años, con la irrupción del grupo Red Bull con el meteórico ascenso del Leipzig, hizo que tuviesen que esconder su vinculación con el RB Salzburg, que ya competía en Champions. Tuvieron que cambiar el escudo para poder disputar la misma competición.

Las nuevas normas de la UEFA

Este mismo año, la UEFA envió un escrito a los equipos del Comité de Control de Clubes de la UEFA en el que explicaba los casos de la multipropiedad y, según informa 'The Times', los dueños del Manchester City de Abu Dhabi tendrían que reducir su participación en el Girona, que a día de hoy es del 47%, al 30% como máximo. De no verse reducida esa influencia en el club de Montilivi, los de Míchel caerían a Europa League. A falta de una posible sanción del organismo internacional, el Girona no se quedaría sin esa plaza europea, por lo que no se generaría una vacante nueva en España, lo que cierra toda puerta a que el octavo juegue Conference League.

Ahora bien, Girona y Manchester City tienen que demostrar antes del 3 de junio que cumplen con la norma de multipropiedad para evitar un potencial conflicto de intereses y asegurar que ninguna persona física o jurídica pueda tener "influencia decisiva" en competiciones de la talla de la Champions.