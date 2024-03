Café en casa como si fuera de bar: ¿Por qué debes dejar la tapa abierta en tu cafetera italiana?

¿Eres amante del café? Te entendemos a la perfección. Qué bueno está y qué adicción genera. Por eso, y seguramente si estás leyendo este artículo seas de aquellos que aprecian la calidad de un buen café, nunca dices que no a tomarte uno.

Bien sea en el desayuno, a media mañana, después de comer, para merendar... Incluso antes y/o después de cenar. Llegados a este punto, no tenemos pruebas ni tampoco dudas: te encanta el café de bar.

Pues tenemos una buena noticia para darte. Puedes prepararte un café de calidad también en casa y no es necesario tener una máquina potente. Basta con la cafetera italiana o moka de toda la vida.

Sí, a veces es suficiente con un sistema sencillo para preparar café. Y también tiene su 'dificultad': por mil veces que hayas empleado una cafetera italiana para preparar tu bebida seguro que la has arruinado muchas veces -o no la has hecho lo bien que desearías- mil veces.

El truco para hacer buen café con una moka de toda la vida

Hoy vamos a repasar un buen truco para optimizar al máximo tu moja. Los baristas o profesionales del café recomiendan poner en práctica un consejo: dejar la tapa abierta. Esto nos ayudará a obtener una bebida de mayor calidad: más sabrosa y sin el regusto amargo que a veces caracteriza al café.

Esta sencilla puesta en escena tiene, como todo en esta vida, algunos detractores, pues consideran que parte del aroma se pierde al infusionar el café molido con la tapa abierta. Ahora, quienes consideran que así obtiener el mejor café aseguran que los beneficios son mayores y realizadas algunas comprobaciones no se ha comprobado que tal pérdida de compuestos volátiles afecte.

¿Qué ocurre si levantas la tapa de la cafetera italiana?

Controlar la extracción del café es clave en cualquier método empleado para elaborar café. Y esta extracción puede depender de múltiples factores. Por ejemplo, el tipo de vitrocerámica es clave. Con la cafetera italiana el margen de maniobra es menor, pero ajustándonos a los diferentes parámetros lograremos la excelencia.

Claves para hacer un buen café

Utilizar un tueste natural fresco

Utilizar café recién molido

A poder ser, con una molienda media

Agua mineral recién calentada

No compactar el café en el depósito de carga

Llenar de agua hasta justo debajo de la válvula

Como veníamos destacando, dejar la tapa abierta en la cafetera italiana permite controlar al máximo la extracción del café. Sébastien Racineux, autor del libro El arte del café explica que por lsa altas temperaturas que alcanza la cafetera italiana surgen matices amargos con facilidad.

¿Cómo evitarlo? Extrayendo café a fuego lento y con la tapa abierto. Cuando empieza a salir el café conviene bajar todavía más la temperatura. Lo ideal es que, una vez comiencen los borbotones no duren más de un minuto. ¿Qué pasaría si terminara antes o después? Fácil:

Antes: molienda demasiado gruesa Después: molienda demasiado fina

Sin esperar a que salga toda el agua, cuando comience el sonido de gorgoteo o comience a salpicar sería momento de bajar la tapa y retirarla del fuego.

Consejos para hacer de tu café una experiencia premium