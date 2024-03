Pablo Motos sufre un problema de salud y abandona El Hormiguero

Seguramente lo hayas visto (y disfrutado) miles de veces. Es El Hormiguero y es uno de los programas de entretenimiento nocturno más vistos en España cada día. Y así, desde que se estrenó en Cuatro allá por 2006.

El espacio dirigido por el presentador Pablo Motos recibe, desde entonces, cada día a un famoso invitado al que le realiza una entrevista y le somete a diferentes pruebas en los distintos espacios de un formato que fue ajustándose a los gustos de la audiencia.

Pablo Motos es la cara reconocible del programa, del que entran y salen colaboradores. En los últimos tiempos el presentador del espacio de Antena 3 en la actualidad se ha metido en varios jardines y ha sido criticado duramente por el contenido de sus preguntas, en especial, cuando tiene invitadas. Algo muy importante en la sociedad de 2023 y más en los medios de comunicación. Pese a ello hay muchos adeptos que después de tantos años siguen comprando este tipo de humor y entretenimiento.

Pablo Motos y Chanel, en 'El Hormiguero'. / ATRESMEDIA

Y esto es porque la sección que realiza dentro del programa no es de las que más guste, que se diga, entre los seguidores del programa. De hecho, está de capa caída. No, no es Pablo Motos pero sí una de las caras visibles del espacio. ¿Quién será? Ya te avanzamos que es una veterana colaboradora.

El problema de salud de Pablo Motos en directo

La audiencia de El Hormiguero sufrió un inesperado momento de máxima tensión. Los telespectadores del espacio de Antena 3 vieron cómo Pablo Motos tuvo que abandonar el plató debido a un percance de salud.

El periodista se encontraba entrevistando en ese momento a Miguel Bernardeau con motivio de la promoción de la nueva serie 'Zorro'. En ese momento Motos desapareció de la mesa tras una pausa publicitaria. Desaforado y sin la americana, Motos volvió y comentó: "Me ha dado un golpe de calor, pero ya estoy bien, ya estoy bien. Me ha dado como una bajada de azúcar o algo así. Me habéis puesto Coca-Cola. Qué bien. Perdón".

Al final todo quedó en un susto, pero también la audiencia se austó tal y como se pudo comprobar a través de las redes sociales con numerosos comentarios preguntando por la salud del presentador.

Así ha evolucionado El Hormiguero desde su creación

El programa televisivo nació en septiembre de 2006. Sí. Hace ya 16 años. Por aquel entonces comenzó a emitirse en abierto por Cuatro en las tardes de los domingos. Eso sí, ya con una misma estructura que aún mantiene.

Cada día un invitado de distinta índole visitaba el programa y además de pasar 'revista' con Pablo Motos, se enfrentaba a las diferentes secciones del programa de las hormigas. Entre ellas destacaban secciones propias de magia o ciencia.

El formato gustó a la audiencia y pronto pasó a incrementar su parrilla, de lunes a jueves. Eso sí, ya en Antena 3. Hasta el día de hoy, cuando con Pablo Motos y Trancas y Barrancas se ha convertido en un buque insignia de la cadena. De hecho, suele batir récords de audiencia casi a diario entre los diferentes programas de Antena 3

Fue así durante años, con una media de dos millones de espectadores diarios. Hasta que llegó Pasapalabra (de vuelta) y cambiaron las tornas. Y el concurso, e incluso el informativo de la noche presentado por Vicente Vallés ya han pasado a El Hormiguero.