Esta es la edad legal en la que un niño puede ir solo por la calle en España

La edad no perdona. El tiempo corre como la pólvora, también para nuestros hijos. Aquellos que un día fueron nuestro bebé hoy ya son auténticos pre-adolescentes. Es probable que con el paso del tiempo los veas preparados para poder quedarse solos en casa -la edad legal para quedarse solos en casa- o por ejemplo para dejarlos salir sin compañía a la calle.

¿Qué dice la ley? ¿Hay jurisprudencia al respecto? ¿A partir de qué edad puedes dejar a su hijo menor salir a la calle solo en España?

La gran mayoría de padres o tutores legales no conocen al respecto la normativa. Que vaya por delante: no hay una norma clara al respecto. No hay una edad mínima por ley, pero sí se ha de tener en cuenta el Código Civil, que establece un límite sobre esta práctica tan común y que tanto miedo a veces genera a los responsables del menor.

La edad para que tu hijo salga solo de casa según la ley

El Código Civil, en concreto en su artículo 172, establece el marco legal sobre estas situaciones tan controvertidas. Al detalle, podemos leer el término "situación de desamparo".

"Se considera como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material", podemos leer en la página especializada juridicas.com.

Penas de prisión por dejar salir solo a mi hijo de casa

¿Entonces? Pues sencillo. Quedará en manos de los jueces determinar si, previo aviso de un Policía Local que haya localizado al menor presumiblemente "desamparado" en la calle, si el menor no cumple los requisitos para ser considerado autónomo.

Si se considerase que el joven en cuestión está en una situación de "desamparo" por parte de sus padres o tutores legales se decretará pena de prisión.

Por tanto, no existe una edad. Basta con observar la madurez del joven y contemplar si está o no preparado para salir a la calle en solitario.

¿Qué dicen los psicólogos al respecto?

La edad que sugieren los especialistas está entre los 9 y los 12 años, dependiendo del niño. Además los móviles son de gran ayuda para que nos avisen si han llegado al sitio o para por ejemplo tenerlos localizados.